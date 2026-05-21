Las Chivas de Guadalajara todavía se lamentan por la eliminación en el Clausura 2026 de la Liga MX, en semifinales, a manos de Cruz Azul. El Rebaño Sagrado ya entró en receso de vacaciones y reportará a mediados de junio para empezar a trabajar con la mente puesta en el próximo torneo. Mientras tanto, no se descarta que algunos elementos de la plantilla sean buscados desde el extranjero.

Raúl Rangel y los sondeos desde Europa

En plática con TV Azteca desde la concentración de la Selección Mexicana, Raúl Rangel reconoció que ha habido interés por sus servicios desde el exterior: “Tengo entendido por parte de mi agente que sí ha habido preguntas, sí ha habido acercamientos, pero no un interés real. Simplemente preguntaron y es lo único que me dijo. Trato de estar enfocado en lo mío, sin volverme loco y sin hacerme películas de que si ya me voy o si no me voy”, respondió el Tala, uno de los candidatos a salir en el próximo mercado si aparece alguna oferta formal.

La situación de Hugo Camberos

La joya rojiblanca de 19 años, Hugo Camberos, ha tenido menos protagonismo del esperado durante el ciclo de Gabriel Milito, pero aún así el periodista César Huerta informó que no hay absolutamente nada certero sobre un interés de rivales como América y Monterrey para ficharlo. “En temas de planeación, siempre va a estar la palabra del técnico por encima de la directiva (…) Si el entrenador en algún momento dice: ‘vamos a buscarle salida’, solo así se buscaría, pero el plan de la directiva no es deshacerse de Camberos“, explicó el comunicador en su canal de Youtube.

¿Óscar Whalley al Atlante?

Otro de los rumores de mercado que por ahora no parece tan viable es el que vincula a Óscar Whalley con Atlante. El guardameta viene de aprovechar su oportunidad en la Liguilla del Clausura 2026, pero difícilmente Chivas decida darle salida, incluso contemplando la posible baja del Tala Rangel, quien buscará lucirse en el Mundial.

La salida de Érick Gutiérrez

El mediocampista Érick Gutiérrez busca salir de Chivas de una manera sumamente profesional y agradecida. A pesar de que Gabriel Milito no lo tuvo en cuenta en cuenta para el Clausura 2026, el Guti no guarda rencor y entiende que su falta de juego es una cuestión futbolística del entrenador y no por un tema de indisciplina. Por eso, le ha instruido a su representante negociar su salida definitiva antes del 15 de junio, cuando inicia la pretemporada. Su intención primordial es mantener la buena relación con Amaury Vergara y la directiva, cerrando su ciclo de manera cordial antes de partir hacia nuevos retos, posiblemente en el Pachuca o la MLS.