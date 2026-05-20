Chivas ya se encuentra de vacaciones tras haber perdido ante Cruz Azul. En medio de este contexto, el mercado de pases toca bien fuerte la puerta del Guadalajara ya que revelan que el Guadalajara irá por un delantero ante la posible salida de Armando González y que estaría interesado por Jordan Carrillo. A su vez, surgió la información de que América buscaría fichar a Hugo Camberos y que Rodolfo Pizarro, exrojiblanco, pidió salir de FC Juárez.

Chivas comenzó su periodo vacacional luego de haber quedado eliminado de la Liguilla del Clausura 2026 de la Liga MX. Se sabe muy bien que el Guadalajara regresará a los trabajos recién el próximo lunes 15 de junio para comenzar con la pretemporada para el Apertura 2026.

En medio de este contexto, surgen los rumores de mercado de pases debido a que se informó que Jordan Carrillo sería buscado por el Guadalajara, mientras que América estaría detrás de Hugo Camberos. A su vez, afirman que el Rebaño Sagrado sabe que tendrá que ir a buscar a un delantero ante la salida de Armando González. Por otro lado, Rodolfo Pizarro habría pedido salir de FC Juárez y la afición lo quiere con la playera rojiblanca.

Chivas estaría detrás de Jordan Carrillo de Pumas

Luego de la eliminación a manos de Cruz Azul en la Liguilla, el mercado de pases comenzó a golpear la puerta de Chivas debido a que salió a la luz que estaría interesado por Jordan Carrillo. René Tovar, periodista de Diario Récord, reveló en X que el Guadalajara pelea por su fichaje junto a América y Cruz Azul.

“Buenos días. El jugador del momento Jordan Carrillo es pretendido por los grandes. Equipos como Chivas, América y Cruz Azul han preguntado por el costo del jugador. Su evaluación final será después de la Final, pero me afirman una cosa: Jordan no regresa a Santos que busca venderlo por entre 5 y 7 millones de dólares. ¿Lo comprará Pumas? Difícilmente, pero ¿qué tal los otros equipos? Lo que es un hecho es que se quedará entre los grandes muy posiblemente”, escribió.

¿Club América está interesado en Hugo Camberos?

En medio de este contexto salió otro rumor de mercado relacionado a América y un supuesto interés por Hugo Camberos. Sin embargo, Jesús Bernal dio detalles en su canal de YouTube al señalar que sería extraño que el Rebaño Sagrado quiere negociar con su acérrimo rival a una de sus joyas y que el futbolista busca jugar en Europa.

Armando González no volvería y Chivas deberá ir por un atacante

El Rebaño Sagrado sabe muy bien que es probable que para el Apertura 2026 Armando González no esté presente debido a que sería vendido a Europa. Por esta razón el Guadalajara tiene claro que tendrá que ir por un atacante para el siguiente torneo. La gran pregunta que surge es a quién irían a buscar ya que no hay centrodelanteros de la calidad de la Hormiga en la Liga MX.

Rodolfo Pizarro quiere salir de FC Juárez

En medio de este contexto, en el resto del futbol mexicano comienzan a darse movimientos y uno de los futbolistas que vuelve a acaparar las miradas del Rebaño Sagrado es la de Rodolfo Pizarro. Fran Sánchez, directivo de FC Juárez, reveló que el exjugador de Chivas pidió salir del conjunto fronterizo.

“En cuanto a jugadores de salida, solo hay un jugador que sí nos ha pedido salir que es Rodolfo Pizarro y el resto de jugadores no nos han dicho que puedan salir. Cada uno de los jugadores que tienen contrato, saben que los apoyo en sus decisiones dentro de la cancha, siempre que haya una buena actitud. A la hora de salir, son activos del club y tendrán que negociar conmigo o la institución y yo trato de defenderla lo mejor que puedo”, declaró.