El histórico exfutbolista del Guadalajara habría solicitado a su club el ser negociado en esta ventana de transferencias, por lo que la ilusión de su regreso se reactivó.

Chivas es el club más grande de todo México, por lo que no cualquier futbolista tiene el talento y la madurez para poder convertirse en ídolo en un equipo tan relevante; sin embargo, hay jugadores que logran conectar con la afición dejando campeonatos por lo que se vuelven en elementos muy queridos y recordados por los seguidores del Rebaño.

Uno de esos ejemplos es Rodolfo Pizarro, quien logró coronarse campeón de Liga MX, de Copa MX y de Concachampions durante su paso por el Guadalajara, en donde se convirtió en uno de los favoritos de la afición por su calidad y compromiso con la camiseta rojiblanca.

Después de su salida, el Joker ha militado en varios equipos como Pachuca, Monterrey, Inter de Miami, AEK Atenas, Mazatlán y actualmente en el FC Juárez, en donde el Director Deportivo de dicho club, Fran Sánchez, destapó que el mediocampista ha solicitado su salida del plantel para el Apertura 2026.

“En cuanto a jugadores de salida, solo hay un jugador que sí nos ha pedido salir que es Rodolfo Pizarro y el resto de jugadores no nos han dicho que puedan salir. Cada uno de los jugadores que tienen contrato, saben que los apoyo en sus decisiones dentro de la cancha, siempre que haya una buena actitud.

“A la hora de salir, son activos del club y tendrán que negociar conmigo o la institución y yo trato de defenderla lo mejor que puedo”, explicó el directivo en conferencia de prensa.

Rodolfo Pizarro estaría “vetado” de Chivas

Independientemente de todo lo que le aportó el Joker al equipo que comandó Matías Almeyda y que conquistó todos los trofeos que disputó, hay un factor por el que la directiva del Guadalajara no lo quiere y es que fue uno de los líderes que se manifestaron contra los dirigentes por la falta del pago de un premio por el doblete de Liga MX y Copa MX del Clausura 2017.

Además de una severa crisis económica, esa fue la razón por la que José Luis Higuera decidió venderlo a Rayados de Monterrey de cara al Apertura 2018 a un precio exorbitante, rompiendo relación con la escuadra tapatía.

Los números de Rodolfo Pizarro con FC Juárez en el Clausura 2026