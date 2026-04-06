Chivas Femenil viene de lograr un empate angustioso ante Tigres debido a que pasó de estar ganando el encuentro por dos de diferencia para que termine empatado. Tras lo sucedido en Nuevo León, repasamos cuándo, a qué hora y cómo ver EN VIVO y EN DIRECTO el pendiente de la jornada 11 de la Liga MX ante FC Juárez.

El equipo de Antonio Contreras necesitaba sumar nuevamente de a tres luego de la victoria por la mínima diferencia ante el débil Mazatlán. Ante el conjunto auriazul Jazmín Casárez y Alicia Cervantes abrieron el marcador, pero en el segundo tiempo dejaron ir el partido por errores de Blanca Felix para que Diana Ordóñez y María Sánchez anoten el empate.

El próximo rival de Chivas Femenil será FC Juárez por el pendiente de la jornada once del Clausura 2026. El equipo de la frontera viene de igualar 1-1 ante Rayadas de Monterrey, líder del campeonato, y se ubica en la octava posición con 25 puntos.

¿Cuándo y dónde juegan FC Juárez vs. Chivas Femenil por la jornada 11 del Clausura 2026?

El Guadalajara y las Bravas se enfrentarán el próximo lunes 20 de abril en el Estadio Olímpico Benito Juárez. El partido está pactado para jugarse a las 19:00 del Centro de México.

¿Quién transmite y cómo ver EN VIVO el FC Juárez vs. Chivas Femenil por la jornada 11 del Clausura 2026?

El partido entre FC Juárez y Chivas Femenil se podrá ver en México solamente por FOX One. De todas maneras, en Rebaño Pasión te haremos llegar todo lo que suceda en el Estadio Olímpico Benito Juárez