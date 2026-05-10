El Rebaño Sagrado y La Máquina definirán a uno de los finalistas del Torneo Clausura 2026.

Las Semifinales del Torneo Clausura 2026 ya quedaron definidas y elClub Deportivo Guadalajara se medirán ante Cruz Azul en una serie que promete grandes emociones.

Luego de eliminar a Tigres en los Cuartos de Final, Chivas ahora tendrá enfrente a una de las plantillas más sólidas del campeonato en la lucha por un boleto a la Gran Final del futbol mexicano.

El Rebaño Sagrado consiguió su pase tras una destacada actuación frente a los “Felinos” con una exhibición contundente en el partido de Vuelta en el Estadio Akron, con un doblete de Santiago Sandoval.

Por su parte, La Máquina selló su clasificación después de superar al Atlas, mostrándo autoridad a lo largo de la serie y confirmó por qué fue uno de los equipos más regulares del semestre.

¿Cuándo y dónde juegan Chivas vs. Cruz Azul por la Vuelta de las Semifinales del Clausura 2026?

Será este lunes 11 de mayo cuando la Liga confirme por medio de un comunicado las fechas y horarios de las Semifinales de Ida y Vuelta del Torneo Clausura 2026.

¿Quién transmite y cómo ver EN VIVO Chivas vs. Cruz Azul por la Ida de las Semifinales del Clausura 2026?

Cabe mencionar que el partido de Ida de las Semifinales del Torneo Clausura 2026 entre Chivas y Cruz Azul será transmitido por TUDN, Canal 5 y ViX.