Chivas ha tenido un año brillante bajo la tutela de Gabriel Milito y los resultados son las pruebas del gran trabajo que ha realizado el entrenador argentino, por lo que estuvo peleando por ser el mejor equipo de todo el año futbolístico dentro de la Liga MX.

Durante más de la mitad del Clausura 2026, el Guadalajara, Toluca y Cruz Azul estuvieron peleando palmo a palmo por el premio del millón de dólares, en donde el Rebaño se desinfló en la recta final del torneo, dejando escapar puntos que le impidieron alcanzar la meta.

Sin embargo, en la jornada 17 la competencia estuvo más pareja que nunca, en donde los tres equipos arrancaron con probabilidades de ganar dicho premio, en donde el chiverío fue el que no pudo seguir el ritmo y el empate contra Xolos le eliminó las probabilidades de obtener esa cifra que otorga la Liga MX.

El Guadalajara llegó a 65 puntos en el torneo; sin embargo, el triunfo de los Diablos Rojos sobre el León le hizo llegar a los 67 puntos, acercándose al premio, el cual se definirá el domingo con el duelo de La Máquina frente a Necaxa.

Así quedó la tabla anual de la Temporada 2025-26

Chivas, con premio deportivo gracias al buen torneo

Gracias al gran trabajo que han realizado en el Guadalajara y a la alta efectividad de puntos, se ganó su lugar en la Concachampions 2027, en donde Toluca, Tigres, Cruz Azul y Chivas tienen asegurado su boleto y están a falta de definir a los otros dos clubes mexicanos invitados a la justa.