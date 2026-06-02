Uno de los futbolistas que prometía y que la afición esperaba que tenga una oportunidad en el primer equipo era sin duda Benjamín Sánchez. En medio de este contexto, dan a conocer que el exjugador del Guadalajara podría dejar Irapuato para llegar a la filial de la Cruz Azul a la Liga de Expansión MX.

A lo largo de la gestión de Fernando Hierro, Juan Carlos Martínez Castrejo y Fran Pérez, el Guadalajara se destacó por dejar ir a jugadores que se formaron en Verde Valle. Veljko Paunovic, Fernando Gago y Óscar García Junyent nunca terminaron de darle más oportunidades en el primer equipo a jugadores que levantaban la mano hace un largo tiempo.

Uno de los jugadores que se fue en silencio por la puerta de atrás fue Benjamín Sánchez, atacante que peleaba por ser el goleador de Tapatío en la Liga de Expansión MX junto a Teun Wilke. En la actualidad lo tiene en Irapuato, pero todo indica que podría unirse a Cruz Azul Hidalgo de la Liga de Expansión MX.

“Será celeste. Benjamin Sánchez es pretendido por varios clubes de México y Costa Rica. Cruz Azul Hidalgo es el más cercano a llevarse al jugador que quedó libre tras su paso por Irapuato”, reportó Antonio Camacho, experto en la división plata del futbol mexicano. Sin dudas, un futbolista con un gran talento, un enorme olfato goleador y que podría ser interesante que el Rebaño Sagrado vaya por él para el siguiente torneo.