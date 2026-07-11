Los rumores sobre un posible movimiento de Richard Ledezma entre Chivas y Cruz Azul comienzan a perder fuerza, pues de acuerdo con el periodista Carlos Córdova, la situación es muy distinta a la que se ha manejado en los últimos días. Y es que la fuente antes mencionada aseguró que no existe una intención real por parte de ninguno de los dos clubes para concretar una operación por el futbolista en este mercado de fichajes con miras al Torneo Apertura 2026.

A través de su cuenta de X, Carlos Córdova fue contundente al señalar: “Desde Chivas no hay un interés por vender a Richard Ledezma, y desde Cruz Azul tampoco por traerlo”. Así que con ese mensaje, el periodista desmintió las versiones que colocaban al mediocampista como un posible objetivo de La Máquina para reforzar su plantilla.

La postura de la directiva del Rebaño Sagrado, encabezada por el presidente Amaury Vergara es mantener a Richard Ledezma dentro del proyecto deportivo, ya que es pieza importante en el esquema de su director técnico, Gabriel Milito.

Con este panorama, todo indica que Richard Ledezma continuará defendiendo la camiseta del Club Deportivo Guadalajara durante este año, salvo un cambio inesperado en las próximas semanas, así que en el Torneo Apertura 2026 buscará consolidarse bajo el mando del estratega argentino, quien virá su tercera campaña al frente del equipo.

¿Cuál es el valor actual de Richard Ledezma en Chivas?

De acuerdo con Transfermarkt, Richard Ledezma tiene un valor de mercado de 6 millones de euros, una cifra que lo coloca entre los futbolistas mejor cotizados de nuestras Chivas. Cabe mencionar que al tipo de cambio actual, ese monto equivale a poco más de 119 millones de pesos mexicanos.

Es importante señalar que esta cifra no representa un precio oficial de venta ni significa que el Rebaño Sagrado deba recibir esa cantidad por el jugador en una eventual transferencia. El valor de mercado publicado por Transfermarkt es una estimación basada en diversos factores, como la edad, rendimiento, contrato y proyección del futbolista.