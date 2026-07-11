Chivas está a solo una semana de iniciar su camino en el Apertura 2026 y lo hará enfrentando desde la Jornada 1 a uno de los rivales más complicados que puede encontrar en la fase regular: el Toluca de Antonio Mohamed, un equipo al que Gabriel Milito todavía no ha podido derrotar desde que llegó al banquillo rojiblanco, por lo que el debut representa una gran oportunidad para romper esa mala racha.

Por primera vez en el último año, el Rebaño Sagrado parte como favorito para vencer a los Diablos Rojos. Si además tomamos como referencia la alineación y el buen funcionamiento que mostró en el amistoso de este sábado frente a Leones Negros, todo apunta a que el Guadalajara arrancará el torneo con un once muy competitivo y con una base prácticamente definida por el cuerpo técnico.

Antes de pensar en la alineación hay que tomar en cuenta las seis bajas confirmadas. Gabriel Milito no podrá contar con los cinco jugadores que participaron con la Selección Mexicana en el Mundial 2026, además de Efraín Álvarez, quien continúa recuperándose de la operación a la que fue sometido hace algunas semanas. Afortunadamente para el técnico argentino, los refuerzos de este y del anterior mercado de fichajes ofrecen soluciones importantes para cubrir esas ausencias.

Todo indica que Milito repetirá casi por completo el equipo que utilizó frente a Leones Negros. El cambio más probable estaría en la defensa, donde José Castillo ocuparía el lugar de Luis Rey para formar nuevamente la zaga titular que tan buenos resultados dio el torneo pasado. En el medio campo, aunque Omar Govea, Kevin Castañeda y Jordan Carrillo iniciaron el amistoso, no sería extraño que Fernando González recupere su puesto desde el arranque, siendo Castañeda el principal candidato a salir del once inicial.

En el ataque también existe una duda importante. Ante Leones Negros, Gabriel Milito apostó por un esquema con dos delanteros, utilizando juntos a Ricardo Marín y Ángel Sepúlveda, tal como ocurrió durante la Liguilla del Clausura 2026. Sin embargo, si decide volver a su sistema habitual con un solo centro delantero, como sucede cuando está disponible Armando González, el principal sacrificado sería Marín para darle entrada a Fernando González y reforzar el medio campo.

¿Por qué no jugarán los Seleccionados contra Toluca si ya reportan este lunes?

Los cinco seleccionados nacionales reportarán este lunes con Chivas y comenzarán a entrenar de inmediato junto al resto del plantel. No obstante, todo apunta a que Gabriel Milito no los arriesgará en la Jornada 1, ya que buscará darles más tiempo para recuperar el ritmo físico y futbolístico de sus compañeros, quienes sí realizaron toda la pretemporada. Por ello, lo más probable es que Raúl Rangel, Roberto Alvarado, Luis Romo, Brian Gutiérrez y Armando González reaparezcan hasta la Jornada 2 o incluso la Jornada 3 del Apertura 2026.