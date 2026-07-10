Chivas es ya el plantel más valioso de México y toda la Confederación, lo cual obliga a que los títulos lleguen.

Durante el último año, Chivas ha apostado por reforzarse con pocos jugadores, pero con perfiles prácticamente comprobados. Futbolistas como Diego Campillo, Bryan González y Efraín Álvarez se han integrado rápidamente al esquema de Gabriel Milito, consolidando una plantilla que muchos consideran la más competitiva que ha tenido el Guadalajara en varios años y que ilusiona a la afición con volver a pelear por todos los títulos.

A ello se suma el crecimiento individual de varios elementos del plantel. Especialmente los futbolistas que participaron con la Selección Mexicana en el Mundial 2026 incrementaron su cotización gracias al nivel mostrado tanto con el Rebaño Sagrado como con el Tri. Esto ha provocado que el potencial del equipo no solo se refleje dentro del terreno de juego, sino también en el valor de mercado de toda la plantilla.

Tras las incorporaciones de Jordan Carrillo y Kevin Castañeda, además de la más reciente actualización de Transfermarkt, el plantel del Guadalajara alcanzó un valor estimado de 108 millones de dólares. Con esa cifra, Chivas se convierte en el equipo más valioso no solo de la Liga MX, sino de toda la CONCACAF, superando incluso a clubes como el Inter Miami de Lionel Messi, algo que refleja el enorme crecimiento que ha tenido el proyecto deportivo rojiblanco.

Por supuesto, esta cifra todavía puede modificarse en las próximas semanas. Si el Guadalajara concreta alguna venta importante, el valor total de la plantilla disminuiría de forma considerable. El caso más evidente es el de Armando González, cuya carta está valuada en 15 millones de dólares, por lo que una eventual salida al futbol europeo haría que el Rebaño perdiera posiciones en este ranking. Aun así, hoy por hoy Chivas puede presumir ser el club más valioso de toda la región.

En cuanto a refuerzos, todo apunta a que el mercado rojiblanco ya está prácticamente cerrado. Salvo que algún futbolista abandone la institución durante el verano, es poco probable que lleguen nuevas incorporaciones. Por ello, el crecimiento del valor de la plantilla dependerá principalmente de las próximas actualizaciones de Transfermarkt y del rendimiento que tengan los jugadores durante el Apertura 2026.

¿Por qué tener la plantilla más cara le pone presión a Gabriel Milito?

Si bien el dinero no gana partidos por sí solo, el talento que representan esas valuaciones sí suele marcar diferencias. Diversos estudios y análisis realizados sobre ligas de Europa y América han encontrado una fuerte correlación entre el valor de mercado de las plantillas y la obtención de títulos, demostrando que los equipos con futbolistas mejor cotizados suelen tener mayores probabilidades de convertirse en campeones. Ese es precisamente el objetivo de Chivas para el próximo año futbolístico: transformar el potencial de su plantilla en trofeos dentro de la cancha,