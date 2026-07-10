Chivas enfrentará a Leones Negros en un duelo de preparación para el Apertura 2026. Conoce los descartados y las dudas de Gabriel Milito.

Chivas continúa con su puesta a punto para el Apertura 2026 de la Liga MX cuando enfrente a Toluca por la jornada uno en el Estadio Akron. De cara al siguiente torneo, el Guadalajara llevará adelante un nuevo amistoso, por lo que repasamos los seis descartados y las dos dudas que de momento no entrarían en los planes para Gabriel Milito cuando enfrente a Leones Negros en Verde Valle.

No hay dudas de que el Rebaño Sagrado llegará al inicio del próximo certamen como uno de los equipos a seguir en el siguiente torneo. Especialmente porque con una gran cantidad de bajas le pudo hacer frente a Tigres, le ganó en la vuelta por 2-0, mientras que a Cruz Azul lo puso contra las cuerdas a pesar de las polémicas arbitrales.

De cara al Apertura 2026 y la Leagues Cup, Chivas mantiene su preparación con una fuerte pretemporada. El próximo sábado enfrentará a Leones Negros en un juego a puertas cerradas que se realizará en Verde Valle con el objetivo de no correr ningún tipo de riesgo con lesiones de gravedad.

Gabriel Milito prepara el partido ante Leones Negros. (Foto: IMAGO7)

Para el duelo ante los Melenudos en la Perla Tapatía es un hecho que Gabriel Milito no podrá contar con seis jugadores. Es un hecho que el entrenador argentino no podrá contar con Efraín Álvarez por lesión y sin los cinco seleccionados que aún se encuentran de vacaciones. Por otro lado, entre las dudas se encuentra Hugo Camberos, no vio acción alguna ante Correcaminos por molestia muscular, y Miguel Tapias, no fue convocado al duelo de la semana pasada.

¿Y Jordan Carrillo? No hay que olvidarse de que en el duelo de preparación se fue expulsado en el primer tiempo y lo reemplazó en el segundo Santiago Sandoval. Es un hecho que Gabriel Milito lo tiene en consideración para el partido que disputarán en la Perla Tapatía.

¿A qué hora y contra quién debuta Chivas por el Apertura 2026?

El primer juego de Chivas por el Apertura 2026 será el próximo sábado 18 de julio ante Toluca en el Estadio Akron a las 19:00 del Centro de México. De esta manera, el partido se podrá seguir EN VIVO y EN DIRECTO por Amazon Prime en México, mientras que en Estados Unidos se podrá seguir por Telemundo.