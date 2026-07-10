Víctor Alcaraz es uno de los tantos jugadores que se formaron en Chivas, pero no tuvo oportunidades. Hoy regresó a Europa y atajó un penal en la Conference League.

A lo largo de la historia de Chivas hay un sinfín de jugadores que no pudieron tener una oportunidad en el primer equipo y que se han desparramado a diferentes rincones del planeta. Uno de ellos es Víctor Alcaraz, quien se formó en Verde Valle, fue anunciado hace dos días en FC Santa Coloma y atajó un penal por la Conference League.

El Lobo ha tenido una carrera bastante intermitente debido a que pasó por diferentes clubes. En la Liga MX y la Liga de Expansión MX no se pudo establecer, pero en Andorra logró tener la oportunidad para ganar la regularidad que venía buscando.

Tras ser suplente en Mazatlán, Víctor Alcaraz regresó a Europa para jugar en FC Santa Coloma de Andorra. Según lo informado en las redes sociales del conjunto europeo, el exjugador rojiblanco fue anunciado hace dos días como su nuevo jugador y en su estreno atajó un penal, en la primera ronda de clasificación de la Conference League, ante Penybont cuando Hill remató a su poste derecho.

Así lo presentaron a Víctor Alcaraz

Como decíamos, hace dos días Víctor Alcaraz fue presentado en FC Santa Coloma con una pequeña descripción en Instagram. “De México a Andorra. Tras competir en la máxima categoría del fútbol mexicano y con experiencia en nuestra liga, llega un nuevo refuerzo preparado para dejarlo todo por este escudo”, escribieron el pasado lunes 7 de julio, mientras que hoy se ponía el buzo de portero y atajaba un penal.

Los números de Víctor Alcaraz en Mazatlán

Tras su primer paso por Andorra, Víctor Alcaraz tuvo la oportunidad de tener minutos en la Liga MX con Mazatlán. Sin embargo, sumó un puñado de minutos en el equipo de Sinaloa y nunca pudo sacarle el puesto de titular a Ricardo Rodríguez, por lo que volvió a ser suplente en un equipo del futbol mexicano.

“Gracias mi Maza. ¡Gracias a toda la plebada del puerto! Hoy más con nostalgia que con tristeza es momento de partir y dar pie a nuevos horizontes. Quiero agradecer a toda la familia que formamos en este equipo de Mazatlán. ¡Cuerpo técnico y staff por la oportunidad que me brindaron, siempre me sentí querido por este equipo y el hermoso puerto que hoy toca decir adiós! ¡Fue cortito pero hermoso, a veces las mejores historias son así, a donde quiera que vaya siempre llevaré un pedazo de todo el cariño y corazón que le pusimos aquí! Los quiero a todos y no es un hasta nunca sino un hasta pronto! Con cariño el lobo, mi puerto querido”, escribió Alcaraz para despedirse.