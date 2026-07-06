Se terminó el sueño de la Selección Mexicana en el Mundial 2026. El Tri perdió 2-3 frente a Inglaterra en un vibrante encuentro disputado en el Estadio Azteca. De esta manera, todas las miradas volverán a posarse sobre la actualidad de las Chivas de Guadalajara, que continúan con su pretemporada rumbo al Apertura 2026 de la Liga MX.

Derrota de México ante Inglaterra

Con tres jugadores de Chivas como titulares, México compitió pero no pudo forzar la prórroga ante una Inglaterra que resistió con diez jugadores con una gran defensa de su área. Raúl Rangel, Luis Romo y Roberto Alvarado fueron los elementos rojiblancos que jugaron desde el inicio, mientras que Brian Gutiérrez ingresó desde la banca y generó el penal del segundo gol mexicano. Armando González, por su parte, no tuvo minutos.

El desconsolado llanto de la Hormiga González

El entrenador de la Selección Mexicana, Javier Aguirre, optó por dar ingreso a Santiago Giménez y Guillermo Martínez, por lo que Armando González se quedó sin ver participación. La Hormiga apenas disputó 14 minutos en el debut frente a Sudáfrica y una vez consumada la eliminación, fue uno de los más afectados, ya que rompió en llanto y tuvo que ser consolados por sus compañeros. Hasta su ídolo, Chicharito Hernández, le dio ánimos desde la grada en una conmovedora imágen.

Raúl Rangel cometió un penal decisivo

Uno de los apuntados en redes sociales fue el guardameta rojiblanco, Raúl Rangel, quien tuvo la mala fortuna de cometer la infracción que derivó en el penal del tercer gol inglés. El Tala salió a cortar un balón que quedó corto tras una disputa aérea en falso de Édson Álvarez contra Harry Kane y se llevó puesto a Anthony Gordon. Sin embargo, ese penal no opaca el buen Mundial realizado por el portero de Chivas.

El penal del Tala Rangel sobre Anthony Gordon (Imago7)

Víctor Guzmán palpita el duelo ante Chivas

El ex capitán de Chivas, Víctor Guzmán, ya habla como nuevo refuerzo del Toluca, rival con el que justamente se enfrentará al Guadalajara por la Jornada 1 del Apertura 2026. “Sí, pues tocó Chivas, se va a tener que pensar en Chivas, pero sabemos el respeto que se ha ganado Toluca en los últimos años. Sabemos que ningún partido va a ser fácil, sea el rival que sea. Para nosotros es prepararnos de la mejor manera para lograr cosas importantes y tenemos que arrancar desde la jornada uno con todo y contra el rival que sea”, afirmó el Pocho sobre el regreso al Estadio Akron.