Dos de las anotaciones más espectaculares de la temporada tienen sello rojiblanco y fueron reconocidas entre las mejores del futbol mexicano.

Aunque el Apertura 2026 está cada vez más cerca, Chivas sigue dando de qué hablar por lo realizado durante la última campaña. El Guadalajara logró colocar dos de sus anotaciones entre las nominadas al Balón de Oro de la Liga MX en la categoría de Mejor Gol de la temporada 2025-26, un reconocimiento que destaca algunas de las acciones más espectaculares del futbol mexicano.

Uno de los candidatos es Ricardo Marín gracias al tanto que marcó frente a Santos Laguna. Aquella anotación llegó en una victoria por 3-0 y sorprendió por la dificultad de la definición. El delantero recibió dentro del área desde una posición poco favorable, ya que el balón parecía quedarle atrás, pero el ‘4K’ imprivisó un taco que resultó a la perfección y fue a parar a la portería.

La otra candidatura rojiblanca corresponde a Efraín Álvarez. El atacante se ganó un lugar entre los nominados gracias al espectacular tiro libre que convirtió frente a Tijuana en un emocionante empate 3-3. Con un disparo preciso por encima de la barrera, colocó el balón cerca del ángulo y dejó sin reacción al arquero rival, firmando una de las mejores ejecuciones a balón parado de toda la temporada.

La presencia de ambos futbolistas refleja la capacidad que tuvo Chivas para producir jugadas de gran calidad individual durante la campaña. Además, demuestra que el equipo no solo logró protagonismo colectivo en distintos momentos del año, sino que también contó con futbolistas capaces de resolver partidos mediante acciones técnicas de alto nivel.

Todas las nominaciones vinculadas a Chivas en el Balón de Oro 2025-26