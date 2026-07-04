Antes del duelo del primer equipo, varios juveniles rojiblancos sumaron minutos en un encuentro de preparación que terminó igualado en Ciudad Victoria.

Mientras la atención estaba puesta en el amistoso principal entre Chivas y Correcaminos, la actividad comenzó algunos minutos antes en el Estadio Marte R. Gómez. Como parte de la jornada de preparación rumbo al Apertura 2026, ambos clubes disputaron un encuentro preliminar de dos tiempos de 25 minutos que sirvió para observar a varios futbolistas jóvenes del Guadalajara.

El conjunto rojiblanco inició con Sebastián Liceaga en el arco; Miguel Gómez, Ángel Chávez, Luis Rey y Yohan Orozco en defensa; Jonathan Pérez, Santiago Sandoval, Samir Inda y Hugo Mata en el mediocampo; mientras que Sergio Aguayo y Ricardo Marín ocuparon posiciones ofensivas.

(Captura)

Fue precisamente Aguayo quien se encargó de marcar el único gol de Chivas en un encuentro que terminó empatado 1-1. Más allá del resultado, el partido permitió que varios futbolistas que buscan abrirse camino dentro de la institución acumularan minutos y continuaran mostrando sus condiciones ante el cuerpo técnico.

Durante el compromiso también tuvieron participación otros jugadores que forman parte de la estructura rojiblanca. Carlos Hernández, Leonel Calderón, Vladimir Moragrega y Jesús Hernández ingresaron en la segunda parte, ampliando la lista de futbolistas observados por el cuerpo técnico durante la jornada.

La actividad de varios de ellos no terminó ahí. Ricardo Marín, Jesús Hernández, Samir Inda y Miguel Gómez volvieron a tener participación más tarde en el amistoso principal, mientras que Moragrega, Hernández, Jonathan Pérez y Calderón ingresaron posteriormente durante el segundo encuentro. Una muestra de que Gabriel Milito y su cuerpo técnico aprovecharon la jornada para evaluar alternativas y seguir de cerca a varios elementos de cara a la temporada que se aproxima.

La alineación titular de Chivas ante Correcaminos