Chivas se encuentra en negociaciones muy avanzadas para concretar la salida de Armando González rumbo al Olympiacos de Grecia, un movimiento que podría representar un importante negocio para el Guadalajara, aunque en lo deportivo tendría varias desventajas. La principal sería la pérdida de su delantero titular y goleador, especialmente porque las dos mejores opciones para suplirlo se han complicado por decisiones tomadas previamente por el propio club.
Ahora, cada minuto puede ser importante para conocer el futuro de La Hormiga. La afición rojiblanca se encuentra expectante ante la posibilidad de que uno de los jugadores más importantes del plantel abandone el equipo, pero todo parece indicar que podríamos tener nuevas pistas mucho antes de lo esperado.
Y es que después del partido del domingo ante Santos Laguna, los futbolistas del primer equipo recibieron un día y medio de descanso luego de las dos semanas que tuvieron que permanecer en Estados Unidos por la Leagues Cup. Por ello, será hasta las 4:00 de la tarde de este martes cuando el plantel vuelva a Verde Valle para comenzar la preparación, momento en el que podríamos conocer más sobre la situación de González.
Cuando un futbolista tiene negociaciones muy avanzadas para abandonar su club, es habitual que deje de entrenar con el resto de sus compañeros o que lo haga de manera diferenciada, principalmente para mantenerse en condiciones físicas mientras se define su futuro. Por eso, si La Hormiga no aparece en Verde Valle o trabaja separado del grupo, podría ser una señal importante de que su salida del Guadalajara está prácticamente definida.
Desde Grecia, mientras tanto, los reportes apuntan a que Olympiacos habría enviado una tercera oferta por el canterano rojiblanco, misma que sería la propuesta definitiva para intentar cerrar el fichaje. Sin embargo, periodistas mexicanos han insistido en que hasta ahora no existe una confirmación oficial del acuerdo, por lo que habrá que esperar a conocer qué ocurre con González y si finalmente podremos seguir contando con él durante las próximas jornadas.
¿Cómo es la tercera oferta del Olympiacos que habría convencido finalmente a Chivas?
La propuesta que habría terminado por acercar a ambas partes contempla 8.5 millones de euros garantizados más otros 2 millones en variables, además de un porcentaje de una futura venta de Armando González. De concretarse bajo estas condiciones, Chivas conseguiría una importante cantidad económica de inmediato y mantendría la posibilidad de obtener más ganancias si La Hormiga vuelve a ser transferido posteriormente por el conjunto griego.