La guardameta que abandonó al Guadalajara de forma sorpresiva el verano pasado, rompió el silencio y refirió palabras para la institución tapatía.

Chivas Femenil fue blanco de una fuerte limpieza interna que fue orquestada por la Directora Deportiva, Nelly Simón, dándole salida a varias futbolistas que venían siendo referentes en la escuadra tapatía, en donde una de las jugadoras que más revuelo causó con su salida fue Celeste Espino.

La cancerbera que se formó y debutó en la escuadra del Guadalajara tuvo que salir del redil en el pasado mercado de fichajes, encontrando cabida de inmediato en el América, traspaso que ocasionó mucha inconformidad entre los aficionados rojiblancos.

Sin embargo, al ser cuestionada en una entrevista sobre su pasado rojiblanco, Celeste Espino se mostró respetuosa del chiverío femenil y definió como “honrada” por haber jugado en el Rebaño, aunque reiteró su alegría y compromiso por pertenecer a las Águilas en la actualidad.

“Es algo muy bonito. Siento que para mí es una gran historia. Me llena de motivación y me hace sentir muy honrada el haber representado a la institución de Guadalajara y ahora estar aquí y representar estos colores, todo lo que representa el Club América, la verdad que es algo que me tiene muy emocionada.

“Es un bonito reto para mí y estoy muy feliz de estar aquí, estoy disfrutando cada momento y estoy trabajando muy fuerte para seguir dando lo mejor de mí y de seguir mostrando muy buenas cosas y vamos por más”, declaró la cancerbera en entrevista con Imagen TV.

¿Por qué se fue Celeste Espino de Chivas Femenil?

“Estoy muy agradecida con el Club Guadalajara porque es el club que me abrió las puertas para ser profesional y al final no se dieron las condiciones contractuales para que yo continuara. Ciertas condiciones por las que ya no se prestaba para que yo continuara en el club.

“Y al recibir la invitación del Club América, que se fijó en mí y en mi trabajo, pues la verdad para mí fue un gusto, un honor el tener la invitación de una institución como esta y por todo lo que representa. Para mi es una felicidad y me tiene muy motivada por estar aquí”, declaró la cancerbera en entrevista con Claro Sports en agosto de 2026.

Los números de Celeste Espino en Chivas Femenil