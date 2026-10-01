Chivas se prepara para enfrentar a América. En medio de este contexto, Hugo Camberos habló de su debut en la Selección Mexicana, mientras que vuelve a salir a la luz que Emilio Azcárraga quiso comprar al Guadalajara.

El Guadalajara se alista de la mejor manera para enfrentar a América en una nueva edición del Clásico Nacional en Estados Unidos. Para este duelo, el técnico argentino tiene la ardua tarea de rearmar a una Chivas que tiene al menos 9 bajas confirmadas por el Tri y lesionados.

En medio de este contexto, Hugo Camberos rompió el silencio para hablar sobre sus sensaciones tras haber debutado con la Selección Mexicana, mientras que Diego Campillo se acordó de Javier Aguirre y Santiago Sandoval podría reemplazar a Gil Mora ante Estados Unidos. Por otro lado, Denzell García afirmó que le hubiera gustado jugar en el Rebaño Sagrado, mientras que sale a la luz que Emilio Azcárraga quiso comprar al Guadalajara.

Hugo Camberos habló de sus sentimientos tras debutar en la Selección Mexicana

Una de las gratas noticias que recibió Chivas en los últimos días fue ver a Hugo Camberos debutando en la Selección Mexicana, por lo que describió lo que sintió en redes sociales. “Debut con mi Selección Mexicana. Indescriptible sentimiento. ¡Trabajo y humildad para que sea el primero de muchos!”, expresó el extremo rojiblanco en sus redes sociales con imágenes de su debut.

Diego Campillo realizó fuerte crítica contra Javier Aguirre

Luego de haber jugado con la Selección Mexicana, Diego Campillo habló en zona mixta en la que expuso a Javier Aguirre en la dirección técnica del Tri al señalar que ahora va a haber oportunidades reales. “Creo que ni yo alcanzo ese nivel, la presencia de ellos significa que habrá oportunidades reales, somos 7 u 8 jugadores que nos conocemos de chicos en Chivas, me pone contento voltear y ver que les esté yendo bien”, expresó el defensa de Chivas.

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¿Santiago Sandoval reemplaza a Gil Mora en la Selección Mexicana?

Ayer se dio a conocer que Gil Mora causaría baja en la Selección Mexicana porque se resintió de una vieja lesión de su tobillo. La gran pregunta que surge es quién reemplaza al jugador de Tijuana ante Estados Unidos, por esta razón Santiago Sandoval levanta la mano para ir de inicio el próximo sábado en Arizona.

Denzell García afirmó que le hubiera gustado jugar en Chivas

Uno de los jugadores que se rumoreó que podría llegar a Chivas en el último mercado de pases fue Denzell García y en Estados Unidos reveló que le hubiera gustado jugar en el Guadalajara. “La verdad fue bastante difícil por todo el ruido que se hizo. Sinceramente sí hubo ilusiones, pero estoy en Juárez y mi cabeza siempre estuvo en hacer lo mejor posible las cosas. Si algún día me toca salir, que sea de la mejor manera. Hoy en día represento a Juárez y me entrego 100% a Juárez”, declaró al término del México contra Perú.

Emilio Azcárraga quiso comprar a Chivas

En las últimas horas, salió nuevamente a la luz que Emilio Azcárraga quiso comprar a Chivas y que Jorge Vergara se lo ganó. “Aunque no lo crean, yo le entro no solamente por el fútbol, porque un chilango americanista quería comprar a Chivas. Se me hacía aberrante solo el pensar que un americanista chilango fuera el propietario de Chivas”, comentó Vergara en una charla TED.

Y agregó: “En eso intervengo y le gano la partida, me quedo con Chivas con un sueño muy grande: tener 11 chícharos en la cancha para comunicar y contagiar a jóvenes de que el éxito en México sí se puede”.