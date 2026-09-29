Rafael Márquez recurrió a los jugadores del Guadalajara para el término del partido, transformando la ofensiva mexicana.

La Selección de México disputó su segundo partido de esta Fecha FIFA frente a Perú en el Sports Illustrated Stadium de New Jersey, en donde el Tricolor se conformó con el empate a un gol frente a los sudamericanos, duelo en el que hubo poca actividad de los jugadores de Chivas.

Previo al partido entre el Tricolor y la escuadra inca, Rafael Márquez reveló que los futbolistas del Guadalajara reportaron cansados después de participar en la jornada 10 del Apertura 2026 contra Querétaro y posteriormente realizar el viaje desde la Perla de Occidente hasta New Jersey.

Es por eso que para el duelo contra Perú, el timonel mexicano decidió no usar de inicio a ningún elemento del chiverío, en donde el jugador más destacado fue el canterano rojiblanco, Mateo Chávez, quien se dio tiempo de atacar y de defender de manera adecuada.

Fue hasta el minuto 61 cuando Rafa Márquez decidió buscar el control del partido, por lo que mandó al terreno de juego a Diego Campillo, quien se adueñó de la zaga central, además de Luis Romo, quien se ubicó como contención para contener los ataques sudamericanos.

Por su parte, al minuto 78, México lanzó toda la carne al asador, ya que refresco el centro del campo con jugadores de inteligencia, velocidad y talento, por lo que el Káiser mandó al campo a Roberto Alvarado, Hugo Camberos y Santiago Sandoval.

Los juveniles del chiverío transformaron la ofensiva mexicana, dándole mayor dinamismo, aunque no mucha precisión, ya que no lograron conectarse en zona ofensiva por la falta de conocimiento con el resto de sus compañeros.

¿Qué pasó con Raúl Rangel?

Debido a que Tala Rangel tuvo actividad en el duelo del fin de semana contra Colombia, Rafael Márquez decidió darle descanso, ya que también admitió que el cancerbero no tiene la titularidad garantizada, por lo que quiere observar a más porteros en su proceso.

¿Cuándo se jugará el México vs. Estados Unidos?

El siguiente compromiso del Tricolor en esta Fecha FIFA será el próximo sábado 3 de octubre en la cancha del State Farm Stadium de Glendale, Arizona. Este partido está pactado a disputarse en punto de las 20:00 horas, tiempo del centro de México.