Se destapó que los ánimos se calentaron dentro del Guadalajara después del papelón mostrado contra Gallos Blancos.

La exhibición que entregó Chivas en el partido contra Querétaro, en donde perdieron por marcador de 0-2, habría dejado un muy mal sabor de boca en el entrenador Gabriel Milito, quien habría protagonizado una fuerte escena en el vestidor al término del partido.

La derrota contra Gallos Blancos no solamente fue perder en el marcador, sino que también se mostró un retroceso en el rendimiento futbolístico y sobre todo en el de actitud, por lo que el timonel argentino habría lanzado un severo regaño al plantel.

Según destapó el comunicador, Raymundo González, una fuente dentro del Guadalajara le habría confirmado que Gabriel Milito emitió una fuerte reprimenda al plantel tapatío por la pésima exhibición mostrada en el Estadio Akron.

“Ahí me encontré a alguien muy cercano a Chivas y me dice: hubieras visto, después de que termina el partido. Un regañadón. No en lo individual, pero el tema era muy puntual. Fue grupal por la actitud”, explicó el comunicador en el programa La de Ocho.

¿Cuáles fueron los errores en defensa de Chivas contra Querétaro?

El Guadalajara demostró una fragilidad defensiva atípica durante el partido contra Gallos Blancos, en donde el primer gran error fue de Luis Romo en una salida, obsequiando el balón para el gol de la visita. Posteriormente, Óscar Whalley cometió muchos errores por nerviosismo.