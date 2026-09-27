Querétaro fue mejor en el Estadio Akron y se llevó una merecida victoria ante Chivas. De lo poco que se habla es de la reacción de los jugadores al gol de Mateo Coronel.

El Guadalajara viene de llevar adelante un difícil partido ante Querétaro, debido a que perdió por 2-0 en el Estadio Akron. Más allá de la derrota, el gesto que los jugadores no pueden volver a repetir es el de dar por perdido el encuentro luego de haber recibido el segundo gol de los Gallos. No hay que olvidarse de que representan al equipo más grande de México.

La semana pasada, los dirigidos por Gabriel Milito recibieron un mazazo inesperado de Miguel Borja luego de haber anotado de chilena. Tras ese golazo, el Rebaño Sagrado fue un caos como hace mucho no se veía y el equipo dejó escapar una victoria que tenía asegurada tras un primer tiempo sublime.

Ayer, en el Estadio Akron, la historia fue totalmente distinta, debido a que Querétaro rompió el cero tras un error en la salida de Chivas. De ahí en adelante todo el Guadalajara fue un descontrol, ya que no encontraba los caminos para anotar el empate a un rival que fue ordenado y que duplicó las marcas para que no llegara la igualdad.

Chivas no reaccionó tras el segundo gol de Querétaro. (Foto: IMAGO7)

Lo llamativo sucedió en el segundo gol de los Gallos Blancos y no fue la anotación, sino la reacción de los jugadores. En un video publicado por José María Garrido, los dirigidos por Gabriel Milito se mostraron desorientados, golpeados y sin respuestas en un partido en el que tenían un marcador corto y al que le faltaban 12 minutos para que finalizara.

El gesto de Diego Campillo con la afición de Chivas

Uno de los momentos que la transmisión de Amazon Prime no mostró fue la molestia de Diego Campillo luego de haber despedido a la afición de Chivas, la cual abucheó por el resultado. Ante el enojo y los gestos del defensa, apareció Ángel Sepúlveda para decirle que se calme y que soporte el enojo de los chivahermanos.

Gabriel Milito respaldó a Luis Romo luego de la derrota ante Querétaro

Tras lo sucedido en el campo de juego del Estadio Akron, Gabriel Milito reapareció en conferencia de prensa para respaldar a Luis Romo. “Fue una jugada desafortunada en donde habitualmente Luis, ese tipo de situaciones las resuelve muy bien. En esta oportunidad le tocó vivir el error. Pasa poco, pero forma parte del fútbol. El primero y el más jodido de esta situación es el propio Luis, evidentemente”, comentó. Y agregó: “Nada va a cambiar mi opinión sobre lo que pienso sobre él como futbolista, un jugador fundamental para nosotros, muy importante para el equipo”.