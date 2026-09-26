El Guadalajara sigue sumando ausencias de cara al próximo encuentro que será frente a los rojinegros en el Estadio Jalisco.

Chivas está viviendo momentos difíciles en este Apertura 2026 debido a que acaba de sufrir su segunda derrota del torneo tras perder contra Querétaro; sin embargo, el panorama se está complicando más de cara al Clásico Tapatío contra Atlas debido a que Gabriel Milito deberá ajustar su medio campo por la expulsión de Omar Govea.

El Guadalajara intentó rescatar al menos un empate en el duelo contra Gallos Blancos, por lo que adelantó líneas buscando ser ofensivo, por lo que en la recta final del encuentro, el equipo estaba partido, por lo que los emplumados trataron de anotar el tercero, por lo que el mediocampista rojiblanco tuvo que barrerse para detener el ataque visitante.

Debido a que era el último hombre, el árbitro central decidió mostrarle el cartón rojo de manera directa, por lo que no será elegible para el partido de la jornada 11 contra los Zorros debido a que deberá cumplir con su partido de suspensión, por lo que Gabriel Milito deberá ajustar.

Otros jugadores en duda para el Chivas vs. Atlas

El Guadalajara está plagado de jugadores que se encuentran en duda o descartados para el partido contra los Zorros, en donde además de Omar Govea, hay elementos lesionados y otros en duda como Daniel Aguirre, que salió con dolor del juego contra Gallos Blancos.

Miguel Tapias / lesionado

José Castillo / lesionado

Bryan González / lesionado

Miguel Gómez / lesionado

¿Cuándo se jugará el Clásico Tapatío entre Chivas y Atlas?

Hay que recordar que la Liga MX está en Fecha FIFA, por lo que habrá un parón futbolístico en el Apertura 2026, por lo que el Clásico Tapatío contra el Atlas se jugará hasta el día sábado 10 de octubre en la cancha del Estadio Jalisco, duelo que está pactado para iniciar en punto de las 19 horas, tiempo del centro de México.