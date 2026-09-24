El Guadalajara afina detalles antes de su enfrentamiento con Querétaro, en donde siguen surgiendo detalles en torno a los futbolistas rojiblancos.

Chivas sigue ultimando detalles para encarar su siguiente compromiso en la Liga MX que será contra Querétaro, por lo que la información en torno al plantel y sus futbolistas sigue fluyendo, por lo que te hacemos un resumen para que inicies este 24 de septiembre bien informado en torno a todo lo que es relacionado a nuestro Rebaño Sagrado.

Destapan que Óscar Whalley es “mejor” que el Tala Rangel

Ante el inminente regreso de Óscar Whalley a la portería de Chivas por el llamado a Selección del Tala Rangel, se destapó que dentro del Guadalajara se ha comentado que el cancerbero mexico-español tendría mejores atributos para jugar con los pies que el mismo Raúl Rangel.

El reportero de Claro Sports, José María Garrido, destapó esta versión que se maneja dentro del Rebaño pese a que esa capacidad de jugar la redonda con los pies ha sido considerado como uno de los grandes atributos del Tala.

Gabriel Milito eligió al reemplazo del Piojo Alvarado en Chivas

Debido al llamado de Roberto Alvarado al Tricolor, el entrenador Gabriel Milito estaría analizando cómo alinear a su equipo para el próximo compromiso contra Gallos Blancos, en donde Jesús Bernal aseguró que el jugador que sustituiría al Piojo en el 11 titular sería Efraín Álvarez.

“Efraín Álvarez, que de hecho fue el cambio cuando tiran a Roberto Alvarado a jugar por el costado, en lugar de Cotorro, es Efraín Álvarez es el que entró en esa zona“, explicó el comunicador en un enlace para ESPN.

Vasco Aguirre explotó con jugadores en inauguración del Mundial

Roberto Alvarado destapó que el partido de México contra Sudáfrica en la inauguración de la Copa del Mundo 2026 fue un duelo de mucho estrés y mucho desgaste físico, por lo que todos los jugadores terminaron agotados y registrando calambres. Sin embargo, Javier Aguirre les habría recriminado esa situación física a los jugadores.

El Vasco nos reventó porque cómo era posible que nos acalambráramos, pero todos se acalambraron“, explicó el jugador del Rebaño en el podcast Cracks y Mortales.

Oso González apoya ascenso y descenso en la Liga MX

“Chivas está a favor del ascenso y descenso. Como bien lo dices, a mí me tocó estar en Coras, en Zacatepec, y creo que al final es la misma competencia. Creo que lo va generando el hambre de poder subir, el hambre de a lo mejor los equipos poder tener o armar un mejor plantel, por así decirlo, de poder invertir más”, declaró el Oso.