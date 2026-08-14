El extimonel de las Águilas considera una mala noticia que el Oso esté en buenas condiciones para poder jugar contra los de la Comarca Lagunera.

Chivas está atravesando un momento complicado dentro de la Liga MX, en donde no está repitiendo el funcionamiento y la contundencia que registró el semestre anterior; sin embargo, uno de los jugadores más criticados por aficionados y expertos ha sido Fernando González.

El Oso ha cometido algunas desatenciones que han molestado a los aficionados del Guadalajara; sin embargo, el exentrenador del América y ahora analista de ESPN, Mario Carrillo, ironizó sobre el estado físico del contención rojiblanco, insinuando que lo mejor sería que estuviera lesionado y no jugara.

“De titulares no, pero sí de suplentes sin duda, porque andan bien los chicos. Yo en lo que tengo duda es a quién va a poner el Guadalajara de lateral izquierdo. Puede ser Hugo Camberos. ¿Quiénes van a jugar de centrales? De los volantes iba a decir una barbaridad. ¿El Oso está sano? Está muy sano? Qué bueno”, dijo el analista.

Ante tal comentario, sus compañeros comenzaron a reirse y confirmaron que lo que el extimonel mexicano quiso decir es que lamentablemente Fernando González está al cien por ciento para poder jugar el duelo contra Santos Laguna: “¿Qué lástima que no está lesionado porque va a jugar?”, le dijo Adal Franco entre risas.

¿Cuál sería la alineación de Chivas contra Santos Laguna?

¿Quiénes son los lesionados de Chivas para el juego contra Santos Laguna?

Daniel Aguirre

José Castillo

Bryan González

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Santos Laguna?

El siguiente partido del Guadalajara dentro del Apertura 2026 se llevará a cabo el próximo domingo 16 de agosto en la cancha del Estadio Corona, partido que está pactado a arrancar en punto de las 19:10 horas, tiempo del centro de México.