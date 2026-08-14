Chivas está atravesando un momento complicado dentro de la Liga MX, en donde no está repitiendo el funcionamiento y la contundencia que registró el semestre anterior; sin embargo, uno de los jugadores más criticados por aficionados y expertos ha sido Fernando González.
El Oso ha cometido algunas desatenciones que han molestado a los aficionados del Guadalajara; sin embargo, el exentrenador del América y ahora analista de ESPN, Mario Carrillo, ironizó sobre el estado físico del contención rojiblanco, insinuando que lo mejor sería que estuviera lesionado y no jugara.
“De titulares no, pero sí de suplentes sin duda, porque andan bien los chicos. Yo en lo que tengo duda es a quién va a poner el Guadalajara de lateral izquierdo. Puede ser Hugo Camberos. ¿Quiénes van a jugar de centrales? De los volantes iba a decir una barbaridad. ¿El Oso está sano? Está muy sano? Qué bueno”, dijo el analista.
Ante tal comentario, sus compañeros comenzaron a reirse y confirmaron que lo que el extimonel mexicano quiso decir es que lamentablemente Fernando González está al cien por ciento para poder jugar el duelo contra Santos Laguna: “¿Qué lástima que no está lesionado porque va a jugar?”, le dijo Adal Franco entre risas.
¿Cuál sería la alineación de Chivas contra Santos Laguna?
¿Quiénes son los lesionados de Chivas para el juego contra Santos Laguna?
- Daniel Aguirre
- José Castillo
- Bryan González
¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Santos Laguna?
El siguiente partido del Guadalajara dentro del Apertura 2026 se llevará a cabo el próximo domingo 16 de agosto en la cancha del Estadio Corona, partido que está pactado a arrancar en punto de las 19:10 horas, tiempo del centro de México.