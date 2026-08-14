El silbante que se encargó de perjudicar al Guadalajara en el partido de la Liguilla pasada contra los felinos, volverá a pitarle al conjunto rojiblanco.

Chivas y Santos Laguna se reportan listos para encarar su compromiso correspondiente a la jornada 4 del Apertura 2026 del próximo domingo; sin embargo, en el Rebaño recibieron una nueva mala noticia al confirmarse quién será el silbante encargado de dirigir las acciones del partido.

La Liga MX designó a Vicente Jassiel Reynoso como el árbitro central para el choque entre los clubes de Guadalajara y la Comarca Lagunera, en donde los tapatíos tienen un pésimo antecedente con este colegiado que perjudicó a la escuadra de Gabriel Milito hace unos pocos meses.

Este colegiado fue el encargado de dirigir el partido de Ida de los Cuartos de Final del Clausura 2026 en donde el chiverío visitó a los Tigres en la cancha del Estadio Universitario, en donde dejó pasar una dura entrada de Jesús Angulo sobre Efraín Álvarez, en donde el defensor le enterró los tachones al jugador del Rebaño en una jugada violenta.

Sin embargo, el silbante no sancionó la infracción y ni el VAR lo llamó a revisión, por lo que el juego continuó sin sanción para la escuadra felina, que se impuso en el marcador por marcador de 3-1 en aquel partido, mismo que remontarían los tapatíos unos días después con el doblete de Santiago Sandoval.

¿Cuántos partidos de Chivas ha dirigido Vicente Jassiel Reynoso?

El silbante que no se ha consolidado en el gremio arbitral pese a tener varios años pitando, solamente ha dirigido tres partidos de Chivas en su trayectoria, el primero en el Clausura 2024 contra FC Juárez y dos más en el Clausura 2026, contra Mazatlán y el de Liguilla con Tigres.

Es un silbante que le gusta el espectáculo, ya que contra los Bravos registró una expulsión y un penalti, mientras que contra los Cañoneros decretó otra pena máxima.

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Santos Laguna?

El siguiente partido del Guadalajara dentro del Apertura 2026 se llevará a cabo el próximo domingo 16 de agosto en la cancha del Estadio Corona, partido que está pactado a arrancar en punto de las 19:10 horas, tiempo del centro de México.