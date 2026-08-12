Chivas jugó un gran partido ante Seattle Sounders. De lo que poco se habla es del gol de tijera que Hugo Camberos no pudo anotar.

En Estados Unidos, Chivas llevó adelante un enorme partido para despedirse de la Leagues Cup tras imponerse por 2-1 ante Seattle Sounders. Quien se quedó con las ganas de gol fue sin duda Hugo Camberos quien en el segundo tiempo casi anota un golazo de tijera que podría haber significado el 3-1 del Rebaño Sagrado.

En el primer tiempo, todas las alarmas del Rebaño Sagrado se encendieron debido a que se retiró lesionado y llorando Bryan González. En su lugar ingresó Camberos, quien por la banda izquierda se llevó se hizo un festín.

En los segundos 45 minutos, cuando Chivas ya ganaba 2-1, Santiago Sandoval asistió de la mejor manera a un Hugo Camberos que entraba y le dio de tijera para anotar el 3-1, pero el balón se estrelló en el poste. Cabe destacar que en la primera mitad había aparecido con un tiro de larga distancia en el que Frei voló para evitar el empate.

Video de la tijera de Hugo Camberos