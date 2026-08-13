El entrenador del Guadalajara piensa que el equipo sigue creciendo y en camino a pelear por el campeonato del Apertura 2026, en donde sabe que hay urgencia por levantar el trofeo.

La mala racha que venía registrando Chivas en estos primeros partidos del Apertura 2026 y la Leagues Cup 2026 ocasionaron que la presión sobre Gabriel Milito se incrementara, en donde inclusive el entrenador argentino admitió que internamente hay una urgencia de empezar a levantar campeonatos.

Tras conseguir el triunfo frente al Seattle Sounders en el último partido de la Leagues Cup, el Guadalajara regresará a México para retomar su participación en la Liga MX, en donde el entrenador sudamericano confía en que la sequía goleadora ha llegado a su fin en el Rebaño.

Sin embargo, el Mariscal admitió que el objetivo es ir ganando partido a partido para conseguir el pase a la Liguilla y posteriormente pelear por el campeonato, en donde admitió que en el club están deseosos de poder levantar un trofeo a la brevedad, asegurando que van por buen camino para volver a pelear por la corona.

“Nos debemos mucho a ellos. Representamos a este club y la gente espera mucho de nosotros y nosotros tenemos que ir al límite de nuestras posibilidades para ser competitivos y acercarnos a nuestro gran objetivo que es primero ganar partido a partido y luego que nos dé la opción de pelear por títulos porque el club está en un momento donde necesita y nosotros lo vamos a intentar.

“Tenemos muy buenos jugadores para poder pelear ese objetivo. No es fácil ganar, campeón hay uno solo, pero pienso que vamos por buen camino, más allá de la eliminación de Leagues Cup”, declaró el entrenador del Guadalajara en conferencia de prensa.

Gabriel Milito exige respeto al escudo de Chivas

Gabriel Milito fue cuestionado sobre la razón por la que el Guadalajara jugó con seriedad el compromiso contra Seattle Sounders pese a que ya estaban eliminados de la Leagues Cup 2026 desde antes de que arrancara el partido, en donde el argentino expresó que se debe respetar el escudo del chiverío en cualquier circunstancia.

“Es nuestra responsabilidad. Es una forma de sentir, segundo porque representamos a un club al que gay que representar con mucha dignidad y mucho profesionalismo. Más allá de no tener posibilidades de avanzar, aún ganando, el escudo hay que ponerlo lo más arriba posible y hay que representarlo como corresponde. Con mucho profesionalismo y mucha seriedad”, concluyó.

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Santos Laguna?

El siguiente partido del Guadalajara dentro del Apertura 2026 se llevará a cabo el próximo domingo 16 de agosto en la cancha del Estadio Corona, partido que está pactado a arrancar en punto de las 19:10 horas, tiempo del centro de México.