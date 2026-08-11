La eliminación de Chivas en la Leagues Cup 2026 parece estar calando hondo tanto en el equipo como en la afición, especialmente después de un inicio de temporada en el que los resultados tampoco han acompañado al buen funcionamiento que ha mostrado el Guadalajara. Ahora, un sector importante de los seguidores rojiblancos exige cambios en el planteamiento de Gabriel Milito y, sobre todo, oportunidades para jugadores que han demostrado estar en gran nivel en otras competencias.

Hugo Camberos y Santiago Sandoval reportan con Chivas y serán opción para Gabriel Milito

Hugo Camberos y Santiago Sandoval ya reportaron con Chivas después de haber terminado su participación con la Selección Mexicana Sub-20, que consiguió coronarse campeona del Premundial de la Concacaf. Ambos futbolistas fueron dos de los grandes protagonistas del torneo y ahora volverán a estar a disposición de Gabriel Milito, por lo que la afición rojiblanca ya pide verlos en acción para comprobar si pueden convertirse en soluciones para el complicado momento que atraviesa el equipo.

La afición pide con más insistencia a Hugo Camberos y exige a Milito darle una oportunidad

En los últimos meses, Hugo Camberos pasó de esperar oportunidades con Chivas a convertirse en uno de los grandes referentes de la Selección Mexicana Sub-20. El canterano rojiblanco tuvo un Premundial extraordinario bajo las órdenes de Alex Diego, donde consiguió el Balón de Oro como mejor jugador y la Bota de Oro como máximo goleador del torneo, crecimiento que ha provocado que cada vez más aficionados del Guadalajara exijan a Milito darle minutos y comprobar qué puede aportar al primer equipo.

Hugo Camberos seguido por dos clubes de Europa.

El buen Premundial de Hugo Camberos lo pone en la mira del Ajax y el Feyenoord

El enorme torneo de Camberos tampoco pasó desapercibido fuera de México. El periodista Juan Manuel Figueroa reveló que varios visores estuvieron presentes en el Estadio Azteca y se llevaron muy buenas referencias del futbolista de Chivas, al grado de que ya existiría interés de distintos clubes europeos. El comunicador señaló que probablemente llegará un momento clave para el futuro del canterano, pues podrían llegar ofertas por sus servicios, especialmente desde Países Bajos, donde no solamente el Ajax habría puesto atención, sino también el Feyenoord. Ahora, la decisión sobre dar el salto a un club formador dependerá también del propio jugador y de las condiciones de una eventual propuesta.

Luis Rey podría convertirse en el próximo jugador borrado por Gabriel Milito

A pesar de haber dejado muy buenas sensaciones durante los pocos minutos que disputó contra LAFC, Luis Gabriel Rey volvió a quedarse en la banca frente al Dallas FC. Lo llamativo es que el partido parecía especialmente adecuado para que tuviera una oportunidad, pues Gabriel Milito había adelantado rotaciones y el mediocampista podía ocupar el lugar de Fernando González o incluso adaptarse ante la ausencia de José Castillo. Sin embargo, el estratega rojiblanco mantuvo al Oso en el campo y prefirió adaptar a Bryan González como central y colocar a Miguel Gómez como carrilero, una decisión que terminó dejando vulnerable a la defensa del Guadalajara.

Luis Rey con escasos minutos en Chivas.

El gol de la derrota ante Dallas cayó por un error de Bryan González

Bryan González terminó involucrado directamente en la jugada que produjo el gol de la derrota ante Dallas FC. El Guadalajara había quedado expuesto en un tres contra dos, pero logró recuperar parcialmente su estructura defensiva; sin embargo, el Cotorro no salió a marcar al futbolista que quedó libre y que posteriormente asistió a Logan Farrington para el 1-0. Juan Carlos Cruz, reconocido narrador de futbol, explicó que Chivas había conseguido recomponerse de la desventaja numérica, pero el error de González permitió que el rival encontrara el pase definitivo para marcar el gol que terminó sentenciando la eliminación rojiblanca.