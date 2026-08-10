Hugo Camberos fue una de las grandes figuras de la Selección Mexicana Sub-20. Tras su enorme Premundial, revelan que el canterano es seguido por dos gigantes de Países Bajos.

Uno de los jugadores que levanta miradas tanto en México como Europa es sin duda Hugo Camberos de Chivas, MVP y campeón de goleo del Premundial de la COCACAF. Tras consagrarse campeón con la Selección Mexicana Sub-20, Juan Manuel Figueroa reveló en Medio Tiempo que el canterano del Rebaño Sagrado es seguido de cerca por Ajax y Feyenoord.

Una de las grandes preguntas que se hace toda la afición del Guadalajara con Gabriel Milito es por qué no juega Camberos. La respuesta que dan los diferentes insiders del conjunto rojiblanco es que Gabriel Milito no juega con extremos.

A pesar de no tener minutos en las Chivas de Milito, Hugo Camberos no paró de destacar de la mejor manera para que la Selección Mexicana Sub-20 clasifique al Mundial 2027 y a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Tras lo sucedido en el Premundial de la CONCACAF, Juan Manuel Figueroa confirmó en Medio Tiempo que Ajax y Feyenoord están muy interesados en el extremo del Guadalajara.

Hugo Camberos interesa en Europa. (Foto: IMAGO7)

“Me comentaban ayer que varios visores estuvieron en el Estadio Azteca y se llevaron muy buenos comentarios de Hugo Camberos. Se habla de varios equipos europeos que están interesados en Hugo Camberos. Va a venir un momento crucial en su carrera porque seguramente vendrá la oferta por Hugo Camberos”, comentó el periodista de Medio Tiempo, quien aclaró que será el turno del jugador si quiere ir a un club formador. Y agregó: “De Países Bajos no es no más Ajax, sino que también Feyenoord”.

Hugo Camberos campeón de goleo del Premundial Sub-20

Hugo Camberos no solo se consagró campeón del Premundial Sub-20, sino que además se quedó con el campeonato de goleo con cinco goles. Detrás de él finalizó en la segunda posición Rubén Ramos, de Estados Unidos, con cuatro dianas. A su vez, la CONCACAF lo nombró el mejor jugador del torneo.

¿Cuál es el valor actual de Hugo Camberos?

Según lo informado por Transfermarkt, actualmente Hugo Camberos está valuado por más de tres millones de dólares. Sin embargo, el Rebaño Sagrado seguramente vaya a exigir más dinero para dejar salir al canterano de 19 años.