Toda Colombia se encuentra de luto por el terremoto que sufrió en las últimas horas. Por esta razón se pospone el debut de Sergio Aguayo en la Copa Libertadores.

Con el objetivo de sumar más minutos en primera división, Sergio Aguayo fue prestado a Deportes Tolima. Sin embargo, el posible debut del exjugador de Chivas en el futbol sudamericano deberá esperar debido a que la CONMEBOL suspendió el partido Tolima ante Independiente del Valle por la Copa Libertadores por el terremoto que sufrió Colombia en las últimas horas.

Gabriel Milito tomó la decisión de prescindir de uno de los canteranos ya que era claro que era su cuarta opción. No hay que olvidarse de que Armando González es el titular, Ángel Sepúlveda su primera opción de recambio y Ricardo Marín la segunda, mientras que el atacante formado en Pachuca era la tercera.

Con este contexto de pocos minutos, Chivas decidió prestar a Sergio Aguayo para que se foguee más con la posibilidad de pelear un lugar en Deportes Tolima que va a jugar la Copa Libertadores, el certamen más importante a nivel clubes del continente. Sin embargo, la CONMEBOL confirmó que se suspendió la ida de los Octavos de Final en Colombia por el terremoto que hubo hoy por la mañana.

Sergio Aguayo es jugador de Deportes Tolima. (Foto: IMAGO7)

“En estos momentos tan difíciles, la CONMEBOL hace llegar el afecto y cercanía a toda Colombia y, especialmente, a la gran familia del fútbol colombiano. En atención a esta situación excepcional, y para preservar la seguridad de todos, y el respeto por las víctimas, quedan suspendidos temporalmente los partidos: Partido n°130: Deporte Tolima (COL) v Independiente del Valle (ECU) y Partido n°133: Independiente Santa Fe (COL) v River Plate (ARG)”, comunicó el máximo ente del futbol sudamericano.

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De esta manera, el regreso a los campos de juego Sergio Aguayo deberá esperar al menos para ser considerado en la liga local. El próximo partido de Deportes Tolima a nivel nacional iba a ser frente a Llaneros, pero también fue pospuesto.

Los números de Sergio Aguayo en Chivas

En las Chivas de Gabriel Milito, Sergio Aguayo sumó 58 minutos en cinco partidos tras debutar en la Liga MX. No hay que olvidarse que fue tenido en cuenta por el entrenador argentino para jugar la Liguilla cuando Armando González estaba concentrado con la Selección Mexicana para disputar la Copa del Mundo 2026.