Chivas Femenil no tuvo problemas para superar a Puebla por la jornada dos del Apertura 2026 gracias a los goles de Alicia Cervantes, Joseline Montoya, Denise Castro y Jasmine Casárez. Conoce cómo marcha en la tabla de posiciones.

Chivas Femenil no tuvo problemas para llevarse por delante a Puebla debido a que ganó por 4-1 en la jornada dos del Apertura 2026. Tras lo sucedido en el Estadio Cuauhtémoc, repasa cómo marcha el Guadalajara luego de quedarse con la victoria ante la Franja.

El equipo de Antonio Contreras comenzó de la mejor manera el torneo debido a que superó a Querétaro por 3-1. En el Estadio Akron, Joseline Montoya y Jazmine Casárez habían anotado los goles para la victoria rojiblanca.

Este domingo nuevamente la dupla goleadora apareció para anotar los primeros dos goles de la goleada de Chivas Femenil. En el segundo tiempo, Licha Cervantes anotó su primer gol en el campeonato desde un tiro libre, mientras que Denise Castro anotó el 4-1 final.

¿Cómo marcha Chivas Femenil en la tabla de posiciones?

Tras la victoria contra Puebla, Chivas Femenil se ubica en la segunda posición del Grupo B con seis puntos detrás del América por diferencia de gol. Cabe destacar que en el Grupo A es líder Rayadas de Monterrey, mientras que Tigres está detrás con un partido menos.

¿Cómo marcha Alicia Cervantes, Joseline Montoya y Jasmine Casárez en la tabla de goleo?

Tras el partido de hoy, Joseline Montoya es la goleadora del equipo de Antonio Contreras con tres goles y se ubica en la tercera posición de la tabla de goleo. Por su parte, Jasmine Casárez es décima con dos goles, mientras que Alicia Cervantes y Denise Castro son 44° y 45° respectivamente con una sola anotación.

¿Cuándo volverá a jugar Chivas Femenil?

Chivas Femenil volverá a tener acción el próximo domingo 16 de agosto, cuando reciba en el Estadio Akron a Atlético de San Luis por la jornada 3 del Apertura 2026. El partido se podrá ver por Amazon Prime.