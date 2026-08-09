Chivas Femenil goleó a Puebla por la jornada dos del Apertura 2026. A continuación todas las incidencias del partido.

En el Estadio Cuauhtémoc, Chivas Femenil llevó adelante una enorme presentación debido a que goleó por 4-1 a Puebla en la jornada dos del Apertura 2026. Joseline Montoya, Jasmine Casárez y Alicia Cervantes fueron las encargadas de darle la victoria al Rebaño Sagrado.

El equipo de Antonio Contreras llegaba al juego contra las poblanas con una victoria por 3-1 ante Atlético de San Luis. Este domingo el objetivo era repetir el resultado para afianzarse en la tabla alta del Grupo B.

El primer tiempo, Jasmine Casárez apareció con un riflazo de larga distancia para abrir el marcador para Chivas. A su vez, Joseline Montoya anotó un golazo desde fuera del área y con poco ángulo ya que lo hizo sobre el lateral izquierdo del área grande.

Alicia Cervantes anotó su primer gol del campeonato. (Foto: IMAGO7)

En la segunda mitad, el Guadalajara manejó los tiempos y Alicia Cervantes empezó a cerrar el partido con un gol de tiro libre. A falta de 10 para el final, Denise Castro anotó el 4-0 final tras el centro de Pelayo. Sin embargo, Michel marcó el del honor a minutos del cierre del partido.

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De esta manera, Chivas Femenil se ubica en la segunda posición de tabla de posiciones del Grupo B con seis puntos. El próximo partido del Guadalajara será ante Atlético de San Luis en el Estadio Akron.

Los goles de Chivas Femenil