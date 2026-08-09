Chivas Femenil goleó a Puebla por 4-1. Conoce cómo marchan Alicia Cervantes, Joseline Montoya, Denise Castro y Jasmine Casárez en la tabla de goleo.

En el Estadio Cuauhtémoc, Chivas Femenil dio una exhibición debido a que superó por 4-1 a Puebla en la jornada dos del Apertura 2026. Tras lo sucedido en territorio poblano, repasa cómo marchan Joseline Montoya, Jasmine Casárez, Alicia Cervantes y Denise Castro en la tabla de goleo.

Al igual que en el Clausura 2026, el Rebaño Sagrado volvió a dar de qué hablar debido a que marca más de dos goles en cada partido. En la jornada uno se estrenó con un contundente 3-1 ante Querétaro gracias a un doblete de Montoya y una diana de Casárez.

En la jornada 2 del Apertura 2026, Chivas Femenil se impuso por 4-1 ante Puebla en el Estadio Cuauhtémoc. Jasmine Casárez abrió el marcador con un tiro de larga distancia, Joseline Montoya clavó un golazo desde fuera del área, Alicia Cervantes anotó el tercero de tiro libre, mientras que Denise Castro cerró el partido con el cuarto gol.

Jazmine Casárez anotó golazo ante Puebla. (Foto: IMAGO7)

¿Cómo marcha Alicia Cervantes, Denise Castro Joseline Montoya y Jasmine Casárez en la tabla de goleo?

Tras el partido de hoy, Joseline Montoya es la goleadora del equipo de Antonio Contreras con tres goles y se ubica en la tercera posición de la tabla de goleo. Por su parte, Jasmine Casárez es décima con dos goles, mientras que Alicia Cervantes y Denise Castro son 44° y 45° respectivamente con una sola anotación.

¿Cómo marcha Chivas Femenil en la tabla de posiciones?

Tras la victoria contra Puebla, Chivas Femenil se ubica en la segunda posición del Grupo B con seis puntos, detrás del América por diferencia de gol. Cabe destacar que en el Grupo A es líder Rayadas de Monterrey, mientras que Tigres está detrás con un partido menos.

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¿Cuándo volverá a jugar Chivas Femenil?

Chivas Femenil volverá a tener acción el próximo domingo 16 de agosto, cuando reciba en el Estadio Akron a Atlético de San Luis por la jornada 3 del Apertura 2026. El partido se podrá ver por Amazon Prime.