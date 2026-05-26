Los combinados nacionales volverá a tener presencia rojiblanca con algunas jugadoras que destacaron en el Clausura 2026.

Chivas Femenil se encuentra muy lejos del protagonismo que ha tenido de forma histórica desde el nacimiento del Circuito Rosa; sin embargo, es un hecho de que en su plantel tiene a varias de las jugadoras más importantes de la Liga MX, por lo que son requeridas en Selecciones Mexicanas Femeniles.

Pese a que las jugadoras se encuentran de vacaciones debido a la eliminación del Clausura 2026 en Cuartos de Final en manos del Pachuca, el combinado nacional decidió echar mano de dos jugadoras para el Tricolor mayor y se trata de Blanca Félix y Jasmine Casarez.

La Comisión de Selecciones Nacionales Femeniles dio a conocer que las dos futbolistas del Guadalajara fueron contempladas para los duelos de preparación que se sostendrán en Australia, en donde se enfrentarán a La Matildas el 6 y 9 de junio.

Presencia de Chivas Femenil en la Sub 23

Por su parte, el Tricolor Sub 23 también tendrá actividad en este verano, por lo que se decidió mandar a llamar a Denise Castro y Celeste Espino, quienes representarán al Rebaño en la gira que tendrá México por Europa.

Las juveniles rojiblancas se enfrentarán a Noruega el 5 de junio y posteriormente a Suecia el 8 de junio, para posteriormente regresar a México para reportar con el club tapatío.

¿Cuándo reportará Chivas Femenil para iniciar su pretemporada?

La realidad es que desde la eliminación del domingo en manos del Pachuca, el club no se ha proclamado al respecto, por lo que no se ha dado a conocer la planeación para el próximo semestre, aunque se espera que reporten a pretemporada para inicios de junio.