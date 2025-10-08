Chivas Femenil se mantiene con un gran paso en el Apertura 2025 hilvanando cinco triunfos en fila, resultados que le ha permitido al Rebaño el escalar en la tabla de posiciones y regresar a los primeros lugares; sin embargo, el entrenador Antonio Contreras deberá solventar la nueva baja de Blanca Félix.

Este miércoles se dio a conocer que la cancerbera del Guadalajara y de la Selección Mexicana sufrió una fractura en el cuarto metacarpo, por lo que fue intervenida quirúrgicamente, lesión por la que se perdería el resto del semestre, encendiendo las alarmas en el chiverío.

Es por eso que el entrenador Antonio Contreras deberá analizar quién será la encargada de suplir la baja de la histórica cancerbera del chiverío femenil, en donde todo apunta a que sea Celeste Espino; sin embargo, hay otra opción con experiencia en el Circuito Rosa.

Celeste Espino

La cancerbera de 22 años de edad ya tiene varios años en el Guadalajara, peleando palmo a palmo la titularidad con Blanca Félix, en donde el gran nivel de ambas ha ocasionado que sean las cancerberas de la Selección Mexicana.

Celeste Espino jugó su más reciente partido el 30 de septiembre contra Querétaro (IMAGO 7)

Zoe Aguirre

La guardameta mexico-estadounidense llegó como refuerzo a Chivas Femenil para este Apertura 2025 tras la repentina salida de Jashia López, por lo que podría ser una alternativa para el entrenador español gracias a su experiencia en América y Bravas.