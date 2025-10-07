El nombre de Omar “N” ha vuelto a los titulares, pero esta vez por motivos ajenos al fútbol. El exdelantero de las Chivas, y uno de los máximos goleadores en la historia del club, fue detenido recientemente por presunto abuso sexual en contra de una menor de edad. La noticia ha causado un fuerte impacto en el entorno rojiblanco y en la afición, que aún guarda un enorme cariño por quien fuera ídolo del Rebaño Sagrado durante varias etapas.

Hasta el momento, las autoridades mantienen el caso bajo investigación, por lo que Omar “N” cuenta con el derecho a la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia firme en su contra. Aun así, el tema ha generado gran atención mediática debido a su relevancia como figura pública y a su actual papel dentro del proyecto rumbo al Mundial 2026, del cual formaba parte como embajador en México.

Omar “N”. (Imago7)

De acuerdo con Juan José Frangie, encargado de la organización de la Copa del Mundo en GDL y presidente municipal de Zapopan, Omar “N” perdería su cargo como embajador del Mundial 2026 en caso de ser encontrado culpable. Por ahora, la decisión oficial se mantiene en espera de lo que determinen las autoridades judiciales.

“Todo va a determinar en lo que el juez y todo el procedimiento legal determine, si él sale culpable se quitará de la lista”, dejó en claro Frangie, quien fue directivo en el Guadalajara hace tiempo.

En el entorno de Chivas, la noticia ha sido recibida con prudencia y respeto. El club no ha emitido comunicado alguno sobre el tema, pues Omar “N” no tiene actualmente un vínculo laboral con la institución. Aun así, la afición rojiblanca lamenta que uno de sus referentes históricos atraviese este tipo de situación, a la espera de que el proceso siga su curso legal y se esclarezcan los hechos.

Pablo Lemus da clara postura sobre el caso de Omar “N”

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, quien también conoce personalmente a Omar “N”, lamentó la situación en la que se encuentra el exjugador a nivel personal y por cómo mancha el futbol del Estado. Sin embargo, dejó en claro que “El que la hace la paga”, pues aseguró que “el abuso sexual infantil es uno de los delitos más graves” y que en Jalisco se hará justicia sin importar de quién se trate.