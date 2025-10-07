Chivas cumplió un objetivo importante antes de que llegue la fecha FIFA que era irse con nueve puntos en la bolsa ante rivales que en los papeles eran igual o menor al plantel rojiblanco. El próximo fin de semana el Guadalajara volverá a tener acción en Estados Unidos en un amistoso ante América, encuentro en que se daría el regreso de Érick Gutiérrez.

En la alineación ideal de Gabriel Milito hay jugadores que son inamovibles por rendimiento y calidad de la plantilla. En la portería se encuentra Raúl Rangel, en defensa Richard Ledezma, Diego Campillo, Luis Romo y Bryan González, en el mediocampo Guti, Roberto Alvarado, Santiago Sandoval, Omar Govea y Efraín Álvarez, y en el ataque Armando González.

De esta lista de jugadores solamente nueve estuvieron en la victoria de Chivas ante Pumas debido a que Érick Gutiérrez y el Piojo Alvarado se encontraban en recuperación. Por otro lado, José María Garrido dio a conocer esta tarde que el próximo sábado ante América en Estados Unidos el mediocampista estaría disponible y que restará saber qué va a suceder con el atacante.

Érick Gutiérrez ya estaría recuperado en Chivas. (Foto: IMAGO7)

“Para Chivas es fundamental recuperar a elementos en un partido amistoso. Los casos en concreto del Piojo Alvarado, que veremos si es incluido en el viaje, y el caso de Érick Gutiérrez. Guti que incluso que para el juego contra Pumas pudo haber estado, pero el cuerpo técnico vamos a llevarlo con calma decidió no incluirlo. Érick Gutiérrez es muy probable que pueda estar para el partido ante América”, reportó José María Garrido en su canal de YouTube.

¿Qué sigue para Chivas en el Apertura 2025?

Tras la victoria contra Pumas UNAM, Chivas verá acción el próximo fin de semana en Estados Unidos cuando enfrente en amistoso a América. Por otro lado, en el Apertura 2025 volverá a tener acción el próximo sábado 18 de octubre cuando enfrente a Mazatlán por la jornada 13 en el Estadio Akron a las 19:07 del Centro de México.