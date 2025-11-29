El día por fin ha llegado y Chivas deberá medirse nuevamente con Cruz Azul para definir al cuarto semifinalista del Apertura 2025 en un duelo que promete ser de poder a poder en la cancha del Estadio Olímpico Universitario por la Vuelta de los Cuartos de Final.

El Guadalajara no fue capaz de conseguir una ventaja en el duelo de Ida contra La Máquina, por lo que Gabriel Milito y su equipo deberán salir a ganar como sea a los celestes en suelo de la Ciudad de México, en donde el Rebaño suele estar bien resguardado por sus millones de aficionados.

Por su parte, los celestes tienen la estadística y hasta la tabla de posiciones a su favor, ya que desde que se mudaron al Estadio Olímpico Universitario no han perdido ni un partido en dicho inmueble, racha que tratarán de alargar a costa del chiverío.

¿Cuándo y dónde juegan Chivas contra Cruz Azul por la Vuelta de los Cuartos de Final del Apertura 2025?

El partido se llevará a cabo este domingo 30 de noviembre en la cancha del Estadio Olímpico Universitario, compromiso que está pactado a arrancar en punto de las 19 horas, tiempo del centro de México.

¿Quién transmite y cómo ver EN VIVO el Chivas vs. Cruz Azul?

El choque entre rojiblancos y celestes contará con múltiples opciones para verse de manera totalmente gratuita. La primera será por televisión abierta, transmisión que correrá a cuenta del Canal 5. Otra opción sin desembolsar ni un peso es vía streaming por el canal de YouTube de Layvtime. Por si fuera poco, también habrá opción en televisión restringida y será a cuenta de TUDN y Vix.

¿Cuál resultado necesita Chivas para eliminar a Cruz Azul?

El Guadalajara tiene un panorama complicado debido a que en caso de empate en el global, el criterio le favorece a Cruz Azul por quedar en mejor posición en la tabla general de la fase regular del Apertura 2025, por lo que el chiverío necesita ganar, por cualquier marcador, a los celestes en el duelo de Vuelta para asegurar su pase a Semifinales.