El sábado pasado Chivas no pudo marcar la diferencia ante Cruz Azul luego de haber perdido por 2-1 en el Estadio Cuauhtémoc. Tras lo sucedido ante en Puebla, Francotirador de Diario Récord señaló que los cuerpos técnicos de Gabriel Milito y Nicolás Larcamón sí se enfrentaron antes de que se lleve adelante el partido, pero en conferencia de prensa afirmaron que no pasó nada por los códigos de futbol.

En territorio poblano se vivió un verdadero partido a diferencia de lo que sucedió la semana pasada cuando el Guadalajara superó sin problemas a América. Ante la Máquina los rojiblancos tuvieron que batallar para encontrar el empate, pero los cementeros lograron quedarse con un gol en el último minuto gracias al cabezazo de Charly Rodríguez.

Por otro lado, una de las noticias de la que no se dejó de hablar en el encuentro fue en relación a un enfrentamiento entre los cuerpos técnicos de Cruz Azul y Chivas. Sin embargo, tanto Gabriel Milito como Nicolás Larcamón declararon que no pasó nada en los túneles del Estadio Cuauhtémoc en la previa del partido.

Nicolás Larcamón y Gabriel Milito negaron pelea de sus auxiliares previo a Cruz Azul vs. Chivas. (Foto: IMAGO7)

A más de 48 horas del partido en Puebla, Francotirador de Diario Récord confirmó que se pelearon. “Venían calentitos desde la eliminatoria donde el penal de Chicharito salió a la luna. En el túnel del Cuauhtémoc antes de ir a la cancha se dijeron de todo, menos ‘buen partido’”, comentó este martes.

Y agregó: “Se encararon los cuerpos técnicos, se insultaron, hubo tensión sabrosa… pero no llegaron a los golpes. Después lo enfriaron y en las conferencias lo negaron por ‘códigos del futbol’. Y nosotros felices porque el futbol sin picante no sabe igual, ¿o no?”.

¿A qué hora se juega Toluca vs. Chivas?

Como se sabe, Chivas enfrentará el próximo sábado a Toluca por la jornada 8 del Clausura 2026 a las 17:00 del Centro de México en el Estadio Nemesio Diez. El partido se podrá ver por Azteca Deportes, mientras que en Estados Unidos por Televisa.