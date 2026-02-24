La derrota contra Cruz Azul fue sumamente dolorosa para Chivas, pero también dejó aprendizajes importantes que pueden ser valiosos pensando en la liguilla. Estos son errores que es mejor detectar al inicio del torneo para corregirlos a tiempo, por lo que ahora la atención está puesta en lo que cambiará Gabriel Milito de cara al próximo duelo ante Toluca, otro fuerte candidato al título del Clausura 2026.

Contra Cruz Azul quedó expuesto uno de los grandes problemas que tiene Chivas y que deberá trabajar de inmediato Gabriel Milito: el balón parado en contra. Los goles de La Máquina llegaron en este tipo de jugadas, algo que en instancias más competitivas como la liguilla puede ser decisivo. Si bien el Guadalajara ha trabajado muy bien el balón parado a la ofensiva, ahora deberá fortalecer su defensa en estas acciones.

Esto es especialmente delicado si consideramos que Toluca, el próximo rival y uno de los equipos más probables de enfrentar en liguilla o incluso en una hipotética final, es sumamente fuerte en las acciones a balón parado. Antonio Mohamed suele priorizar este tipo de jugadas en sus equipos, por lo que mejorar en este aspecto será clave para frenar la ofensiva de los Diablos Rojos.

Toluca, además, está recuperando poco a poco su mejor versión y viene de golear al Necaxa en la Jornada 7. Aunque el partido se resolvió en la recta final, sin duda le devolvió la confianza al equipo tras un inicio de torneo irregular. A esto se suma que su goleador Paulinho parece reencontrarse con las redes y ya está a solo un gol de Armando González en la tabla de goleo.

Toluca cambió su día y hora de partido para recibir a Chivas en mejor horario

A diferencia de la mayoría de los partidos de Toluca, que suelen jugarse los domingos al mediodía, el duelo contra Chivas se disputará el sábado 28 de febrero a las 5:00 p.m. Este cambio sorprendió a muchos, pero podría deberse a la influencia de las televisoras, que saben que los partidos del Guadalajara son de los más seguidos por la afición mexicana, especialmente desde que el equipo ha mostrado este gran nivel de juego.