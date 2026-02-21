El Guadalajara sufrió su primera derrota del torneo al caer por 2-1 frente a Cruz Azul en la Jornada 7 del Clausura 2026. Sin embargo, pese al tropiezo en el Estadio Cuauhtémoc, el Rebaño se mantiene como líder general de la competencia gracias al colchón de puntos construido en el arranque perfecto del campeonato.

Chivas se queda con 18 unidades luego de siete jornadas disputadas, producto de sus seis victorias consecutivas previas. Por su parte, Cruz Azul escaló al segundo lugar con 16 puntos, apretando la lucha por la cima y convirtiéndose en el perseguidor más cercano del conjunto rojiblanco.

El sólido inicio de torneo le permite al equipo tapatío conservar el liderato por una semana más, aunque ahora sin margen de error. La ventaja se redujo y el cierre del primer tercio del campeonato promete una pelea intensa en la parte alta de la tabla.

Más allá del resultado, el Guadalajara continúa dependiendo de sí mismo para sostener la punta. El gran arranque le dio aire en la clasificación y ahora el reto será reaccionar de inmediato para evitar que la presión aumente en las próximas jornadas.

¿Cuándo se jugará el Toluca vs. Chivas por el Clausura 2026?

El siguiente compromiso de Chivas será el 28 de febrero de 2026 ante Toluca, en un duelo clave para defender el liderato y recuperar sensaciones tras la caída frente a Cruz Azul.