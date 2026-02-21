Chivas siempre ha sido un equipo que se preocupa no solo por las victorias o los beneficios económicos, sino también por las situaciones sociales en las que puede dar el ejemplo o mostrar solidaridad. El propio himno del Guadalajara dice que “en todo México siempre hay un chivahermano”, y ahora el propio Amaury Vergara demostró cuán cierto es esto.

La noche de este viernes, el dueño de Chivas reaccionó a una noticia difundida por TV Azteca Jalisco, en la cual se contaba la triste historia de Don Juan, un aficionado de más de 90 años que perdió casi toda su casa en un incendio. En el reportaje se mostraba que solo se salvó él junto con sus tres mascotas y un cuarto tematizado completamente del Guadalajara, donde tenía una gran colección de banderas, playeras y otros artículos del Rebaño Sagrado.

En el mismo reportaje se mencionaba que Don Juan estaba pidiendo ayuda a la afición rojiblanca para recibir donaciones que le permitieran reconstruir poco a poco su hogar. Sin embargo, la gran sorpresa llegó con la respuesta de Amaury Vergara, quien de inmediato pidió apoyo para que su equipo se pudiera poner en contacto con el aficionado y brindarle ayuda, gesto que conmovió a los chivahermanos y a todo el entorno futbolístico.

Este gesto es solo una muestra más de la grandeza del Guadalajara como institución, un club que se ha caracterizado por aprovechar su arrastre mediático para impulsar acciones solidarias y fomentar la unión entre los aficionados, especialmente entre la comunidad rojiblanca.

Aficionados desatan discusión en la respuesta de Amaury Vergara a Don Juan

A pesar de la buena intención de Amaury Vergara con Don Juan, un sector de la afición rojiblanca aprovechó la situación para pedirle reconsiderar su apoyo absoluto a la Selección Mexicana, mismo que Javier Aguirre ha presumido en varias entrevistas y que ha dejado en claro que sabe que afectará a Chivas en la Liguilla, por lo que esperan que se reconsidere en un torneo donde el Guadalajara tiene tantas posibilidades de salir campeón.