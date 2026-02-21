Chivas se enfrenta este sábado por la noche a la que será su mayor prueba de lo que va del Clausura 2026, cuando visite a Cruz Azul en la cancha del Estadio Cuauhtémoc. El duelo enfrenta a los equipos que llegaron como el 1 y 2 de la tabla general al inicio de la Jornada 7, por lo que se espera un partido de alta intensidad entre dos firmes candidatos al título.

Para asegurar el triunfo, Gabriel Milito buscará mandar a sus mejores 11 jugadores al terreno de juego, y aunque en las primeras seis jornadas ha mantenido una base muy sólida sin demasiados cambios, para este encuentro podrían verse algunas modificaciones, sobre todo en la defensa y en el mediocampo.

La advertencia de Diego Campillo a Cruz Azul

Uno de los cambios obligados será en la zaga, pues Luis Romo es baja debido a la lesión que sufrió ante Mazatlán en la Jornada 5, molestia que también lo dejó fuera del Clásico Nacional. Por ello, al igual que en ese encuentro, lo más probable es que Diego Campillo ocupe su lugar en la central, acompañando a José Castillo y Daniel Aguirre.

En la media cancha también hay dudas, ya que en las primeras cinco jornadas Omar Govea fue titular junto a Brian Gutiérrez, pero en el partido contra América este último fue sustituido por Fernando González. Por lo tanto, queda la incógnita sobre quién será el elegido para iniciar ante Cruz Azul, un rival que ha mostrado una efectividad ofensiva similar a la del Guadalajara, con ambos llegando con 11 goles a favor.

¿Cuál será la alineación de Chivas para enfrentar a Cruz Azul?

Con todo esto en mente, la alineación más probable que mandaría Gabriel Milito para el Cruz Azul vs Chivas sería: