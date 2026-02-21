Chivas enfrenta a Cruz Azul la noche de este sábado en un partido que, a diferencia de otras visitas a la Máquina, no será en la Ciudad de México, sino en Puebla, en el estadio Cuauhtémoc. Este cambio de sede es uno más en la larga lista de mudanzas del conjunto Celeste, que en los últimos años ha tenido que jugar en distintos estadios al no contar con uno propio.

Esta situación ha generado una interminable serie de burlas por parte de otras aficiones, pues aunque no es el único equipo sin estadio propio, sí es uno de los que más ha cambiado de casa recientemente por distintas circunstancias. Sin embargo, ahora la burla escaló a otro nivel con una publicación de Caliente, actual patrocinador de Chivas.

En la publicación de la casa de apuestas se puede ver a Gabriel Milito conduciendo el autobús de Chivas, pero girando inesperadamente hacia Puebla en lugar de la Ciudad de México, algo que la mayoría de los aficionados interpretó como una burla directa al cambio de sede de Cruz Azul en este torneo. Cabe recordar que, incluso días antes del inicio del Clausura 2026, todo apuntaba a que la Máquina seguiría jugando en el Estadio Olímpico Universitario.

Además, este mensaje tiene un trasfondo adicional, pues Caliente fue patrocinador de Cruz Azul durante cinco años, pero hace unos meses la Máquina rompió su relación comercial para firmar con Novibet. Por ello, muchos interpretaron la publicación como una especie de “venganza” por el fin de ese acuerdo.

Chivas buscará romper la mala racha que tiene ante Cruz Azul y vencerlos en el Cuauhtémoc

Aunque Chivas viene mostrando un gran funcionamiento desde la llegada de Gabriel Milito, Cruz Azul ha sido uno de los rivales que más se le ha complicado al Guadalajara, eliminándolo en los cuartos de final del torneo pasado y venciendo 1-2 en la fase regular. Además, el Rebaño tiene más de dos años sin ganarle a la Máquina, con su última victoria en el Apertura 2023, seguido de cinco triunfos celestes y un empate en los últimos seis enfrentamientos, una racha que el Guadalajara buscará romper esta noche en Puebla.