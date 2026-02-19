Chivas visitará a Cruz Azul la noche de este sábado en el Estadio Cuauhtémoc, en un duelo que paralizará a la Liga MX al enfrentarse los dos mejores equipos del Clausura 2026, el 1 y el 2 de la Tabla General. Será la primera gran prueba para el Guadalajara, que se medirá ante una Máquina bien dirigida y con jugadores en un nivel muy alto.

Chivas y Cruz Azul son el 1 y el 2 de la Tabla General.

En una comparativa realizada con la plataforma de análisis de datos StatsBomb, se puede observar que en la parte ofensiva el Guadalajara ha tenido un inicio de torneo superior al de Cruz Azul. Los Celestes rematan más a portería y tienen un ligero mayor éxito en sus centros al área, pero los disparos de Chivas son más peligrosos y, en promedio, se esperan más goles rojiblancos por partido.

La ofensiva de Chivas supera por mucho a la de Cruz Azul.

En la comparativa defensiva aparecen diferencias más marcadas en el estilo de ambos equipos. El Guadalajara ha logrado anular a sus rivales y reducir el peligro que generan, algo que se refleja en los goles esperados en contra. Cruz Azul, en cambio, destaca por presionar mucho más alto y limitar la circulación del balón del rival, mientras que los Rojiblancos prefieren esperar y controlar los espacios.

Chivas y Cruz Azul tienen estilos muy distintos para defender.

Esta diferencia en los planteamientos defensivos puede ser clave. Chivas está acostumbrado a controlar el balón y moverlo hasta encontrar espacios, mientras que Cruz Azul buscará presionar y cortar las líneas de pase para evitar esa circulación. Por ello, Gabriel Milito deberá preparar a su equipo para responder bajo presión y evitar errores en salida.

Chivas y Cruz Azul tienen la misma cantidad de goles a favor tras seis jornadas

A pesar de que Chivas ha ganado sus seis partidos y Cruz Azul suma cuatro triunfos, un empate y una derrota, ambos equipos registran 11 goles a favor tras las primeras seis jornadas. La diferencia está en defensa: el Guadalajara es la segunda mejor zaga del torneo con solo cuatro goles en contra, mientras que la Máquina ha permitido siete, un factor que podría inclinar la balanza en este duelo directo.