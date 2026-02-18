El próximo sábado Chivas volverá a tener acción cuando enfrente a Cruz Azul por la jornada ocho del Clausura 2026. De cara al partido ante la Máquina, Carlos Hermosillo señaló que la principal debilidad del equipo de Nicolás Larcamón es la defensa, mientras que el Guadalajara no cuenta con grandes individuales.

El equipo de Gabriel Milito viene de tener un enorme partido luego de haberse impuesto por 1-0 ante América. En el Estadio Akron el conjunto rojiblanco llevó adelante un gran partido y dominó a gusto a unas Águilas que no mostraron ni siquiera un buen rastro de su mejor versión.

El próximo sábado Chivas tendrá su primera gran prueba de fuego cuando enfrente a Cruz Azul por la jornada siete. De cara al partido ante la Máquina, Carlos Hermosillo, exjugador del Guadalajara y del conjunto de La Noria, señaló la principal debilidad del equipo de Nicolás Larcamón.

Carlos Hermosillo ve de favorito a Cruz Azul sobre Chivas. (Foto: IMAGO7)

“Uno de los talones de aquiles de Cruz Azul es la defensa. Tiene muy buen equipo. Quizás no tiene los elementos que vos comentaste al inicio, pero Chivas es un gran conjunto y es un equipo que juega muy bien al futbol”, declaró en Los Jefes, programa de Álvaro Morales. A su vez, Hermosillo señaló que el equipo celeste es favorito, mientras que el Guadalajara juega mejor.

¿A qué hora se juega Cruz Azul vs. Chivas?

El encuentro entre Cruz Azul y Chivas por la jornada siete del Clausura 2026 se llevará adelante el próximo sábado 21 de febrero a las 21:00 del Centro de México en el Estadio Cuauhtémoc. El partido será transmitido por el Canal de las Estrellas de televisión abierta, además de la señal de Layvtime en YouTube, mientras que en televisión de paga podrá ser visto por TUDN.