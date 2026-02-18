El partido entre Cruz Azul y Chivas de este sábado en la Jornada 7 se ha convertido en el más esperado del fin de semana y uno de los más atractivos de todo el torneo, al enfrentar al líder y sublíder de la tabla general en un duelo que también tiene tintes de revancha por lo ocurrido en la liguilla del torneo pasado.

A diferencia de otros encuentros como local, esta vez la Máquina no jugará en la Ciudad de México, sino en Puebla, en el Estadio Cuauhtémoc. Por ello, la directiva celeste intentó blindar el inmueble del ingreso masivo de aficionados rojiblancos mediante dos preventas antes de dar acceso a la venta general, una estrategia que todo indica les funcionó.

Boletos prácticamente agotados para el Cruz Azul vs Chivas.

Este miércoles, ya con la venta general activa, al revisar el mapa de localidades disponibles se puede observar que las zonas más cercanas a la cancha ya están completamente agotadas, mientras que en las rampas apenas quedan algunos boletos, los cuales podrían terminarse este mismo día ante la enorme demanda por ver a dos de los equipos más fuertes del torneo cara a cara.

Cabe recordar que Cruz Azul también incrementó los precios para este encuentro, algo que no desmotivó a los aficionados poblanos, quienes están a minutos de agotar las entradas para ver al Rebaño Sagrado. Ahora solo queda esperar que ambos equipos entreguen un duelo atractivo en la cancha y no se limiten a anularse mutuamente, como suele suceder en partidos de alta tensión.

Por primera vez en el torneo, Chivas no es favorito contra Cruz Azul

Un dato que ha llamado la atención rumbo a este choque es que, por primera vez en el torneo, Chivas no parte como favorito en las apuestas. De acuerdo con las casas especializadas, Cruz Azul tiene 41% de probabilidades de victoria, 27% el empate y solo 32% para un triunfo rojiblanco, un indicador más de la expectativa que ha generado este enfrentamiento entre dos contendientes directos al título.