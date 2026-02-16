Cruz Azul anunció los precios de los boletos para el partido de la Jornada 7 del Torneo Clausura 2026 ante Chivas, programado para el sábado 21 de febreroen el Estadio Cuauhtémoc.

Las entradas van desde $400 pesos en Rampas hasta $750 pesos en Platea Poniente, lo que marca una clara estrategia ante uno de los equipos con más afición del país, como lo es el Club Deportivo Guadalajara.

Comparado con el encuentro anterior como local del conjunto de La Máquina, cuando enfrentó a Tigresel pasado domingo, se observa un incremento en el costo de las entradas para recibir al Rebaño Sagrado.

En el choque contra el cuadro perteneciente a San Nicolás de los Garza, Nuevo León los boletos en Rampas tenían un costo de $300 pesos, mientras que en Platea Poniente tenía un valor de 600 pesos.

Los precios de los boletos para el Cruz Azul vs. Chivas

Cabe mencionar que este ajuste en los precios refleja el potencial interés masivo de la afición del Club Deportivo Guadalajara, así que en La Noria buscan a toda costa evitar una invación por parte de la hinchada rojiblanca.

¿A qué hora y dónde ver el partido entre Cruz Azul y Chivas?

El partido entre Cruz Azul y Chivas, correspondiente a la Fecha 7 del Torneo Clausura 2026, se disputará el sábado 21 de febrero en la cancha del Estadio Cuauhtémoc, a las 21:00 horas, tiempo del centro de México y será transmitido por TUDN y ViX.