Después de perder ante Pumas Femenil, elClub Deportivo Guadalajara Femenil regresó a la senda del triunfo en el Torneo Clausura 2026 tras vencer este lunes a las Rojinegras del Atlas en una edición más del Clásico Tapatío.

Chivas Femenil vino de atrás para imponerse a su rival, con goles de Gabriela Valenzuela, Adriana Iturbide y doblete de Jasmine Casarez, luego de ir perdiendo 0-2 con tantos de Brenda Ceres y Sanjuana Muñoz.

Cabe mencionar que el Rebaño Sagrado Femenil registra 13 compromisos seguidos sin perder el Clásico Tapatío de la Liga MX Femenil, consecuencia de 10 victorias y tres empates.

¿En qué lugar se ubica Chivas Femenil tras vencer al Atlas Femenil?

El Club Deportivo Guadalajara Femenil se ubica en estos momentos en la segunda posición de la tabla general del Torneo Clausura 2026 con 22 unidades, producto de siete victorias, un empate y una derrota, solo por debajo de Rayadas de Monterrey, quienes tienen 23 puntos.

Cabe mencionar que el próximo encuentro de Chivas Femenil será ante el América Femenil, a celebrarse el domingo 22 de febrero en la cancha del Estadio Akron, a las 17:00 horas, tiempo del centro de México, mismo que será transmitido por Amazon Prime.