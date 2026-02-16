Erick “Cubo” Torres no ocultó su orgullo al hablar del gran momento que vive Armando González con el Club Deportivo Guadalajara. El exdelantero de Chivas destacó el impacto que ha tenido la “Hormiga” y celebró que sea un futbolista mexicano quien esté marcando diferencia en una posición históricamente dominada por extranjeros.

“Estoy feliz de que un mexicano haya conseguido ese título (de goleo) tan importante para un centro delantero y todavía más feliz que haya sido de Chivas, porque soy chiva de hueso colorado”, expresó el atacante en entrevista con El Universal Deportes.

El futbolista de 33 años de edad subrayó que el logro de Armando González representa un mensaje contundente para el balompié azteca. “Es un golpe de autoridad de que el mexicano puede; demostró que somos capaces de competirle a los extranjeros”.

El Cubo Torres se dijo orgulloso de la Hormiga González.

La recomendación del “Cubo” Torres al entorno de Aramando González

Cabe mencionar que con apenas 17 años, Erick Torres irrumpió en Chivas y, pese a su corta edad, fue el referente ofensivo del equipo rojiblanco. Esa experiencia temprana hoy le permite hablar con autoridad. Por eso, el exjugador del Rebaño Sagrado compartió algunos consejos al entorno de Armando González.

“Creo que es importante aconsejarlo bien, que siga teniendo buenas bases y los pies en la tierra. Tuvo un ejemplo muy grande como Javier Hernández en el vestidor y creo que está muy bien arropado. Que la directiva se encargue de pulirlo para que se pueda consolidar y que siga demostrando que hay jóvenes mexicanos de calidad”, finalizó.